La Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana lanzaron la tarde de este viernes el plan de seguridad de cara al desarrollo de la Semana Santa, donde la mayor novedad será la inclusión de un mapa interactivo con los horarios de las celebraciones religiosas en la ciudad.

Así lo dio a conocer Yesid Turbay, jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, quien resaltó el trabajo que se articuló con las diferentes instituciones de cara al festejo religioso.

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“Sabemos que en esta Semana Santa se mezclan el tema religioso y el tema turístico. Hemos preparado un plan para todas nuestras iglesias, haciendo la priorización de las iglesias donde mayor asistencia tienen. Hemos sacado un QR donde la persona al desplegarlo con su celular, le manda a un mapa donde están cada una de las iglesias con el programa que tiene la iglesia preparado para la Semana Santa. Y le dice horarios a los que pueden ir, visitar los monumentos y poder disfrutar también de esta fiesta religiosa”.

Es de anotar que dichos QR serán distribuidos a los ciudadanos en vagos de dulce, abanicos y otras objetos para promoción, así como serán exhibidos en los diferentes templos de la ciudad.

Jasson Gutiérrez. Lanzamiento del plan de seguridad Semana Santa 2026 en Barranquilla.

Turbay destacó que se esperan más de 300 mil visitantes: “Lo que nos obliga a nosotros a prepararnos igualmente y tener un número de policías importantes, que suman 1.200 policías, 300 soldados y vamos a tener dos unidades de guardacostas por parte de la naval, haciendo todo el acompañamiento de lo que son las playas y el río para poderle brindar a propios y extraños toda la tranquilidad para que puedan venir a la ciudad y disfrutar de todo lo que tenemos preparado”.

En ese sentido, destacó que han priorizado unos delitos, para combatir durante esta época: “Hemos venido trabajando en las campañas como es el hurto a residencias, hemos ido muy tarde en los horarios de las horas de la noche, hemos ido a centros residenciales, a edificios, a conversar con los vigilantes para decirles que estén muy atentos, que reporten cualquier situación y hemos estado en los puntos, por supuesto, en donde se nos ha presentado y donde tenemos la problemática por estadística y por ubicación, hemos ido a esos puntos precisamente a trabajar estas campañas”.

A su turno, el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el coronel Diego Mora, enfatizó en las medidas tomadas para esta época del año, teniendo en cuenta la alta cifra de visitantes que tendrá la ciudad.

“Esperamos pasar las cifras del año inmediatamente anterior, donde tuvimos una gran afluencia, pero hoy cada día la ciudad de Barranquilla se ha vuelto un sitio turístico y no solamente turístico sino religioso para que nosotros hagamos todas nuestras capacidades para garantizar su seguridad y tranquilidad. Hay unas recomendaciones muy especiales, el no conducir bajo efectos de alcohol, el respetar los límites de velocidad, el no adelantamiento en esos sitios prohibidos que están demarcados en nuestra dirección vial, horizontal y vertical, en diferentes corredores viales, siempre estar conduciendo de una manera preventiva para evitar los siniestros viales”.

Jasson Gutiérrez. Lanzamiento del plan de seguridad Semana Santa 2026 en Barranquilla.

Sobre el tema de movilidad, la secretaria de Tránsito y Seguridad Vial del Distrito, Yacirys Cantillo, detalló cuáles serán los planes establecidos: “Durante la Semana Santa, se implementará un dispositivo para garantizar la movilidad, la seguridad vial y la prevención en toda la ciudad. Se desarrollarán operativos especiales de plan éxodo y plan retorno en puntos estratégicos como Puente Pumarejo y el sector de la Carrera 46, salida hacia Cartagena, con el objetivo de acompañar a los ciudadanos que salen e ingresan a la ciudad”.

La funcionaria detalló que para esta temporada: “contaremos con un equipo de 344 orientadores de movilidad, 68 agentes de tránsito, quienes estarán desplegados en iglesias, zonas turísticas, corredores viales y puntos de alta afluencia, garantizando acompañamiento permanente durante toda la Semana Santa”.

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Los operativos entrarán en actividad desde este sábado, cuando comience el desplazamiento de los ciudadanos hacía dentro y fuera de la ciudad.