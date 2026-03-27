A partir de este viernes se implementarán dos nuevos cambios de sentido vial en los sectores de Barrio Abajo y El Golf, los cuales consisten en la unificación de los carriles en estas zonas de la ciudad.

En ese sentido, en el sector de Barrio Abajo la calle 43, entre carreras 53B y 50, pasará de doble sentido de circulación a único sentido sur–norte (desde el barrio Chiquinquirá hacia la vía 40), unificándose con el sentido existente en la calle 43 entre carreras 43 y 50.

De igual manera, la calle 42, entre la carrera 43 y la calle 41, pasará de doble sentido de circulación a único sentido norte–sur (desde la vía 40 hacia el barrio Chiquinquirá).

Según la administración distrital, esta intervención permitirá configurar un par vial compuesto por las calles 43 y 42, entre las carreras 53B y 43, minimizando conflictos en puntos críticos por cruces y estacionamiento en vía, y mejorando la circulación en la zona teniendo mejoras en señalización vertical, equipos de control semafórico y la demarcación del sector.

Mientras tanto, en el barrio El Golf, en la calle 81 entre carreras 65 y 59B, pasará de doble sentido de circulación a único sentido norte–sur (desde la vía 40 hacia el barrio El Golf).

Es importante resaltar que previo a esta implementación, desde el pasado jueves 5 de febrero se realizó un laboratorio vial para evaluar la viabilidad de la medida.

“Los resultados obtenidos demuestran que la habilitación del nuevo sentido de circulación mejora considerablemente la operación sobre la calle 81, con una reducción del tiempo de viaje de hasta 64 segundos (52%). Además, estos cambios minimizan la cantidad de conflictos en intersecciones críticas como la carrera 59B y la carrera 64, generando mejoras en los tiempos de viaje en estos corredores del 9% y 26%, respectivamente”, declaró el Distrito.

Como parte de la consolidación de la medida, la Alcaldía dio a conocer que se instalarán tachas reflectivas, demarcación horizontal y señalización vertical reglamentaria en la zona, garantizando la seguridad vial y la movilidad del sector.

Sumado a esto, los orientadores de movilidad de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial estarán ubicados en las intersecciones, con el objetivo de orientar a los ciudadanos y prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida de los actores viales.

“Desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial seguimos trabajando para construir una movilidad más segura, eficiente y organizada para todos los barranquilleros. Estos cambios hacen parte de nuestro compromiso con la vida y con el bienestar de la ciudadanía”, aseguró.

Recomendaciones

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial invitó a la ciudadanía a tener cuidado al manejar sus vehículos, observar siempre y mantenerse atentos a las señales de tránsito.

Además, recomendó: “ser paciente y cuidadoso mientras todos los conductores se acostumbran a los cambios viales. Es importante respetar los límites de velocidad, no invadir el carril contrario y no bloquear las intersecciones. A su vez, si habitas, trabajas o circulas en el área de influencia, brinda tu apoyo atendiendo las indicaciones de las autoridades”.