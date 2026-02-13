Sacar las aguas estancadas y en descomposición que están en las calles es una de las tareas que deben realizar las autoridades en la ciudad de Montería para ir saliendo, de a poco, de la grave emergencia que afrontan por cuenta de un atípico fenómeno climático.

Para cumplir esas tareas la alcaldía de Montería anunció la implementación de cambios viales temporales en la margen izquierda, con el fin de garantizar los trabajos de bombeo y extracción de aguas represadas en barrios de la Comuna 1 y Comuna 2.

Las modificaciones en la movilidad buscan facilitar la operación de maquinaria, equipos de succión y personal técnico que trabaja de manera continua para evacuar las aguas acumuladas y acelerar el proceso de recuperación de los sectores afectados.

“Entendemos que estas decisiones pueden generar traumatismos en la movilidad, pero son medidas necesarias que debemos tomar para salvaguardar la integridad, la salubridad y la seguridad de todas las comunidades del occidente de la ciudad. Hoy la prioridad es proteger la vida y avanzar en la recuperación”, señaló el alcalde.

Así operan los cierres

Los cierres empezaron a regir a las 2:00 de la tarde de este viernes 13 de febrero en la carrera 1W entre la calle 41 (sector Universidad del Sinú) y la calle 38. En razón a ello habilitaron la carrera 9W (Troncal del Dorado) en doble sentido de circulación entre la calle 41 y la calle 33 (sector estación de servicio Primax); habilitaron la carrera 9W (Troncal del Dorado) en un solo sentido, sobre un único carril, entre la calle 33 (estación de servicio Primax) y la calle 30 (sector Las Maderas), con el propósito de proteger el muro de contención existente en la zona y preservar la estabilidad de la infraestructura.

También fue habilitada la calle 33 en un solo sentido de circulación Oriente–Occidente, desde la carrera 1W hasta la carrera 9W (Troncal del Dorado), como vía alterna para mejorar la movilidad del sector.

El ingreso al barrio Juan XXIII es por la carrera 3W, garantizando la accesibilidad de residentes y servicios esenciales.

Y el Puente Metálico continuará operando en un solo sentido de circulación Occidente–Oriente, como se encuentra actualmente, con el fin de conservar el orden y la seguridad vial.

“Estas medidas son de carácter temporal y estarán vigentes mientras se desarrollan las labores técnicas necesarias para el control y evacuación de las aguas acumuladas. La ciudadanía debe comprender, tener paciencia y colaborar porque estas acciones están orientadas a proteger la salud pública, la infraestructura vial y la seguridad de los habitantes del sector”, puntualizó el alcalde Hugo Kerguelén.

Otras restricciones

A esto se suman las restricciones de movilidad en tres puntos del departamento de Córdoba para garantizar la seguridad vial.

Se trata de:

- Vía Los Morales – Valencia, por afectaciones en el puente sobre la quebrada Aguas Prietas.

- Municipio de Tierralta, en el tramo conocido como “Gramalote”

- Municipio de Puerto Escondido, en el sector Puente Caño Viejo.