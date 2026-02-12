La Gobernación del Atlántico dejó listo el palco inclusivo en la Vía 40, desde donde 600 personas con discapacidad y sus cuidadores podrán disfrutar de los principales desfiles del Carnaval de Barranquilla: la Batalla de Flores, la Gran Parada de Tradición y la Gran Parada de Comparsas.

El espacio fue verificado por el consejero para la atención a población con discapacidad, Hernando Viloria Eljach, quien inspeccionó que la estructura cumpliera con los estándares de accesibilidad y movilidad. “Son 600 personas con discapacidad y sus cuidadores, provenientes de los 22 municipios del departamento, que tendrán por tercer año consecutivo la posibilidad de disfrutar del mejor espectáculo de la Vía 40”, afirmó.

El palco, ubicado en la Vía 40 con calle 58, cuenta con tres rampas de acceso, gradería confortable, baños portátiles adecuados, rutas de evacuación y demás condiciones que garantizan seguridad y comodidad para los asistentes.

Viloria destacó que la iniciativa, respaldada por la administración departamental, busca garantizar espacios de esparcimiento y convivencia. Además, subrayó que la logística de transporte para trasladar a los asistentes desde sus municipios hasta Barranquilla y retornarlos a sus hogares está a cargo de la Gobernación.

Por su parte, la gerente de Capital Social, Karina Llanos señaló que el trabajo articulado entre dependencias fortalece el compromiso institucional con la garantía de derechos de las personas con discapacidad y promueve una cultura de respeto e inclusión.

Desde la administración departamental recalcaron que esta estrategia no solo contempla la adecuación física del espacio, sino también acciones integrales en infraestructura, transporte y organización, con el propósito de que esta población pueda vivir la fiesta en condiciones seguras y accesibles.

