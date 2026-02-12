Barranquilla ya está lista para celebrar su fiesta más emblemática con un amplio operativo institucional que busca garantizar que cada desfile y evento del Carnaval se desarrolle en un ambiente seguro, organizado y lleno de alegría. Bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char, la ciudad activó mesas de articulación con todas las entidades involucradas para coordinar acciones de prevención, vigilancia y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

El plan contempla el despliegue de 2.630 policías, de los cuales 1.750 llegan como refuerzo y 880 pertenecen a unidades especializadas, apoyados por 924 miembros del Ejército, unidades de Guardacostas de la Armada y aeronaves de la Fuerza Aérea, además del respaldo de organismos de socorro, Migración Colombia e Interpol.

A lo anterior se suman más de 300 funcionarios distritales de distintas dependencias que acompañarán los eventos masivos, junto con Puestos de Mando Unificado instalados en cada actividad autorizada y un PMU permanente en el cumbiódromo de la Vía 40 durante los días principales de desfile.

Las autoridades confirmaron que durante la temporada se han autorizado más de 36 eventos, incluidos espectáculos de alta complejidad, actividades culturales y celebraciones en discotecas, mientras que los bailes populares en barrios deberán contar con permisos oficiales para evitar sanciones o desmontes.

En materia logística, se han otorgado 4.700 permisos de sillas para precarnaval y Carnaval, entre ellos 942 para la Batalla de Flores de la carrera 44 y 534 para el desfile del Martes de Carnaval en la calle 84.

Como parte del componente social y de salud pública, la Secretaría de Salud lidera una campaña de autocuidado que incluye la entrega de más de 120.000 preservativos, recordando que este es el único método que protege simultáneamente contra más de 20 infecciones de transmisión sexual.

Paralelamente, la estrategia ‘No es No’ busca prevenir violencias contra mujeres y niñas, promoviendo el respeto y el consentimiento durante las celebraciones. Las líneas de atención habilitadas son 315 638 9391 y 317 372 5692 para emergencias relacionadas con violencia de género.

El enfoque ambiental también hace parte del plan. Un equipo de 290 recicladores de 19 asociaciones participará en las jornadas para recuperar material aprovechable y medir la huella de carbono y plástica del evento dentro de la estrategia distrital Carnaval Sostenible.