En el marco de su visita a Barranquilla, el director del Fondo Colombia en Paz, John Navarro, presentó la estrategia de posicionamiento de la marca Paisana, una iniciativa que agrupa a más de 400 productores vinculados a procesos derivados del Acuerdo de Paz y que hoy buscan fortalecer su comercialización en distintos escenarios del país.

Navarro explicó que el fondo, creado para la implementación de los acuerdos firmados en 2016, ha recibido durante el actual Gobierno más del 50% de los recursos asignados en casi una década, lo que equivale a 6 billones de pesos. Según indicó, parte de estos recursos se han destinado al impulso de proyectos productivos que hoy comienzan a consolidarse bajo una identidad comercial común.

“Son más de 400 productores que hoy tienen una marca que estamos ayudando a posicionar en Barranquilla y en todo el país”, afirmó. Entre la oferta se encuentran productos derivados de cacao, café, marañón, pimienta, plátano, snacks, cosméticos e incluso cerveza artesanal. En total, la marca agrupa más de 1.400 referencias.

Durante estos días, algunos de estos productos están siendo exhibidos en puntos estratégicos de la ciudad y en el Malecón, aprovechando la temporada de Carnaval como plataforma comercial. “No solamente por los barranquilleros, sino por la cantidad de turistas extranjeros que pueden ver que la paz hoy si se está implementando”, señaló Navarro, quien subrayó que detrás de cada producto hay una historia de víctimas o firmantes que decidieron apostarle a la legalidad y dejar atrás economías ilícitas.

El director también reconoció los retos que enfrentan estas asociaciones para consolidarse formalmente, especialmente en materia de certificaciones y permisos sanitarios. Indicó que el Fondo acompaña procesos ante entidades como el Invima, el ICA y la Superintendencia, además de brindar capacitaciones para facilitar el ingreso a grandes superficies.

“Muchas veces la barrera es cómo sacar el Invima o cumplir con todos los requisitos. Nosotros les brindamos ese apoyo para que puedan tener capacitaciones y cumplir con todos esos certificados tan importantes”, sostuvo.

Otro de los desafíos señalados es fortalecer el comercio electrónico para que consumidores de distintas regiones puedan adquirir productos provenientes de zonas afectadas por el conflicto. “La idea es que una persona en el Atlántico pueda comprar una pimienta del Putumayo o un marañón del Guaviare a través de plataformas digitales”, agregó.

Navarro invitó a víctimas y productores interesados a vincularse a la marca Paisana a través de los canales oficiales del Fondo Colombia en Paz, asegurando que el proceso es gratuito y que ofrece acompañamiento técnico y comercial. “Esto no tiene ningún costo. Es un fondo que pertenece a la Presidencia de la República y está para apoyarlos”, concluyó.

La presencia de Paisana en Barranquilla busca no solo abrir mercados, sino también visibilizar que la implementación del Acuerdo de Paz continúa en marcha a través de proyectos productivos que hoy intentan consolidarse en escenarios comerciales de alto impacto.

