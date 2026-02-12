Con motivo de la celebración del Carnaval 2026, la Alcaldía de Barranquilla implementará la medida de pico y placa para vehículos particulares en toda la ciudad durante cuatro días de festividades.

La disposición quedó establecida mediante el Decreto 0036 del 26 de enero de 2026, expedido por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, y aplicará desde el viernes 13 de febrero hasta el lunes 16 de febrero, teniendo en cuenta el último dígito de la placa.

Así regirá la medida

Viernes 13 de febrero

Placas terminadas en: 1 – 2 – 3

Horario: Desde las 6:00 p.m. del viernes 13 hasta las 6:00 a.m. del sábado 14.

Sábado 14 de febrero

Placas terminadas en: 4 – 5 – 6 – 7

Horario: Desde las 11:00 a.m. del sábado 14 hasta las 6:00 a.m. del domingo 15.

Domingo 15 de febrero

Placas terminadas en: 8 – 9 – 0

Horario: Desde las 11:00 a.m. del domingo 15 hasta las 6:00 a.m. del lunes 16.

La restricción aplica únicamente para vehículos particulares. Las motocicletas no están incluidas en la medida.

Estas son las excepciones

El decreto contempla excepciones para, entre otros:

• Caravana presidencial.

• Vehículos destinados a la seguridad del alcalde de Barranquilla y del gobernador del Atlántico.

• Fuerzas Militares, Policía Nacional e INPEC en actividades oficiales.

• Ambulancias, Bomberos y vehículos de atención de emergencias.

• Vehículos adaptados para personas con discapacidad.

• Empresas de servicios públicos domiciliarios.

• Grúas y vehículos de tránsito y aseguradoras en atención de siniestros.

• Vehículos del Sistema Integrado de Transporte Masivo (Transmetro).

• Servicios de vigilancia privada y transporte de valores.

• Vehículos oficiales y diplomáticos.

• Coches fúnebres.

• Transporte escolar habilitado.

• Vehículos con blindaje nivel tres (3) o superior.

• Medios de comunicación debidamente identificados.

• Vehículos de carga y descarga, incluidos los que transportan estructuras para palcos.

• Vehículos eléctricos (Ley 1964 de 2019).

Consideraciones especiales

Los vehículos con restricción y visitantes que ingresen a la ciudad podrán circular únicamente ese día si presentan el tiquete de peaje con fecha y hora de ingreso, siempre que no exceda un período de cuatro horas.

Asimismo, los vehículos en tránsito que necesiten tomar la avenida Circunvalar en toda su extensión podrán hacerlo sin que se les aplique la restricción.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Yaciris Cantillo Romero, señaló que la medida busca garantizar orden y seguridad durante las festividades. “Con esta medida, la Alcaldía de Barranquilla busca garantizar una movilidad más ordenada y segura durante las festividades del Carnaval, facilitando el desarrollo de los eventos y protegiendo la vida de ciudadanos y visitantes. Invitamos a planificar sus desplazamientos, a respetar las disposiciones establecidas y disfrutar la fiesta con responsabilidad”, afirmó.

La administración distrital reiteró el llamado a programar con anticipación los desplazamientos y a acatar la normativa para evitar sanciones durante los días de Carnaval.

