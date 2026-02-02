En medio de lluvias que van variando su intensidad a cada minuto, arrancó desde las 6:30 de la mañana de este lunes 2 de febrero el operativo de contraflujo y pico y placa en la Vía 40 para la instalación de palcos en el denominado Cumbiódromo de la ciudad.

Reportan emergencias por lluvias en B/quilla: parte de la estructura de un edificio colapsó sobre un vehículo

Johnny Olivares

La congestión vehicular es alta en el sector de los barrios San Salvador y Siape, teniendo en cuenta que son las primeras horas de la medida.

EL HERALDO quiso consultar con algunos conductores, quienes expresaron su incomodidad por la congestión que además se complica por la lluvia, que hace avanzar más lentamente el tráfico, por lo cual prefirieron seguir su camino y buscar rutas alternativas.

Desde la madrugada, personal de la Alcaldía se reportó en el sitio para coordinar las medidas y tratar de agilizar el paso.

Lluvias y emergencias se extienden por casi toda Colombia: se reportan en 31 de los 32 departamentos

Además, con megafonía alertaron a los conductores infractores del pico y placa para que se retiren de la vía y se pueda despejar el paso.

Johnny Olivares

Por el momento, debido al fenómeno climático que azota la ciudad, las labores de instalación de los palcos no han iniciado en forma esperando que cese la lluvia, por motivos de seguridad y logística.

Se espera también que en las próximas horas mejore el clima para realizar las campañas de concientización por parte de los educadores viales del Distrito.