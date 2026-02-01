Febrero arrancó pasado por agua con reportes de lluvias y emergencias en casi todo el territorio nacional, según el pronóstico del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), con mayor incidencia en el Caribe colombiano.

Lea también: Paso de frentes fríos de Norteamérica, la causa de fuertes precipitaciones en el Caribe colombiano

El instituto meteorológico habla de 30 de los 32 departamentos de Colombia que reportan lluvias, unos con mayor intensidad que otros este fin de semana aunque se espera que disminuyan con los días y vuelva a los niveles normales.

Mientras en La Guajira, Atlántico, occidente de Arauca y Casanare, Meta, suroccidente de Vichada, Guaviare y Vaupés se esperaban “posibles lloviznas”; en San Andrés, Providencia y Santa Catalina advirtieron de “lluvias esporádicas”.

Por su parte, donde las lluvias golpearían con mayor intensidad sobre la tarde de este domingo sería en los departamentos de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo y Vaupés.

Ideam

Lea también: ¡Saque el paraguas!: las lluvias se extenderán hasta el miércoles en el Caribe colombiano

El Ideam aseguró que si bien no se ha configurado el fenómeno de La Niña en el país, sí se presentan condiciones tipo La Niña que “pueden influir de manera ligera en el aumento de las precipitaciones a nivel nacional”.

“El paso de la Onda Madden and Julian en su fase convectiva afectó al país durante los primeros días del año, reforzando las lluvias registradas en este periodo”, reportaron a mediados de enero cuando se esperaba que las precipitaciones comenzaran a bajar su intensidad a los “promedios climatológicos normales”.

Cortesía alcaldía de Cartagena

El departamento de Córdoba es tal vez uno de los más afectados por las emergencias provocadas por el aumento de niveles en la cuenca alta del río Sinú y derivó en inundaciones en el municipio de Canalete. Esto obligó a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) a declarar la alerta naranja así como activar el monitoreo permanente en la subregión del San Jorge, con énfasis en las poblaciones de Montelíbano y Puerto Libertador.

Lea también: ¿Qué es el frente frío que causa lluvias intensas en Colombia y afecta a Barranquilla?

Daniel Useche, meteorólogo de la Oficina del Servicio de Pronóstico y Alertas del Ideam, aseguró que las lluvias en el norte del territorio colombiano seguirían hasta mediados de esta semana.

“Es probable que todavía tengamos condiciones de lluvias y de nubosidad abundante hasta el día martes en la noche. El miércoles podríamos tener todavía algunas precipitaciones, pero se espera que tiendan a disminuir a medida que el sistema frontal se mueva hacia el nororiente del hemisferio”, expuso Useche.