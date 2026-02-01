Los barranquilleros, así como otros habitantes del Caribe colombiano, recibieron este primero de febrero con precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, serena y llueve en distintos puntos de la ciudad, lo que ocasionado que muchos de los residentes opten por pasar este primer domingo del mes desde sus casas.

Daniel Useche, meteorólogo de turno de la Oficina del Servicio de Pronóstico y Alertas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), explicó que este estado del clima corresponde a una inestabilidad atmosférica causada por la interacción de sistemas meteorológicos.

“Tenemos un sistema frontal en el hemisferio norte, el cual ha venido generando importante inestabilidad atmosférica en el Caribe colombiano en los últimos días, y en las últimas horas especialmente se ha acentuado esta situación en zonas del centro y suroccidente del área marítima colombiana", detalló el experto.

Puso de presente que hay áreas en el Caribe colombiano en donde se mantiene una alerta naranja por viento y tiempo lluvioso, incluso con posibilidad de tormentas eléctricas y rachas de viento.

“Esta alerta se mantiene en nivel naranja, por lo que les recomendamos a todos los turistas y usuarios de pequeñas embarcaciones consultar con las capitanías de puerto antes de zarpar”, indicó.

Tal como se mencionó, las lluvias no solo acontecen en la capital del Atlántico, sino que también se registran en sectores del norte de la región Andina y en la región Caribe: Cesar, Magdalena, Sucre, Córdoba y Urabá, son unos de los departamentos en donde también ha alcanzado llegar los efectos de este fenómeno meteorológico.

Por otra parte, el funcionario del Ideam aseguró que las lluvias en el norte del territorio colombiano seguirían hasta mediados de esta semana.

“Es probable que todavía tengamos condiciones de lluvias y de nubosidad abundante hasta el día martes en la noche. El miércoles podríamos tener todavía algunas precipitaciones, pero se espera que tiendan a disminuir a medida que el sistema frontal se mueva hacia el nororiente del hemisferio”, expuso Useche.

Un frente frío en zonas cálidas

Según la entidad ambiental, durante los primeros días del año, los frentes fríos del hemisferio norte alcanzan a bajar hasta la zona tropical, ingresar al mar Caribe colombiano y generar condiciones de lluvias y nubosidad. Y, en algunos casos, esas lluvias con nubosidad pueden venir acompañadas de vientos fuertes y tormentas eléctricas.

Pero, ¿qué son los frentes fríos? Estos sistemas meteorológicos están compuestos por masas de aire más frías que vienen desplazándose hacia zonas más cálidas y generan una zona frontal.

Esto produce cambios de presión atmosférica, de condiciones del tiempo, de temperaturas del aire, así como de la velocidad y dirección del viento, a medida que los sistemas frontales se van moviendo por el mar Caribe.

Sin emergencias en Barranquilla

En conversación con Edwin Pacheco, comandante de Bomberos Barranquilla, se conoció que, hasta el momento, no se han registrado emergencias ni daños a personas o vehículos, debido a que las lluvias ocurrieron en horas tempranas y la mayoría de ciudadanos permanecía en sus casas.

Como medidas preventivas, el Cuerpo de Bomberos realiza recorridos por distintos sectores de la ciudad, especialmente en zonas con alta peligrosidad por arroyos.

“Como medidas preventivas, sacamos las máquinas y hacemos recorridos por diferentes zonas de la ciudad, especialmente donde hay señalizaciones de alta peligrosidad por parte de los arroyos”, anotó el comandante.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad a respetar las señalizaciones y avisos de riesgo, como acción clave para prevenir accidentes.