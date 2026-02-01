Desde el primero de enero, en las calles de Barranquilla se respira y se vive un ambiente diferente. Los distintos rincones de la ciudad se han plagado de brillo, colores y alegría por una nueva edición del Carnaval, una de las principales manifestaciones culturales del país. Cada año, el Carnaval de Barranquilla se adueña del corazón de millones de personas en el mundo y su reconocimiento como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco es un testimonio de su importancia a nivel internacional. Por eso, las autoridades distritales se han preparado para recibir cerca de un millón de visitantes en los distintos eventos programados para este año, en especial entre el 14 y el 17 de febrero, que corresponden a los días centrales. "La visión que hemos tenido es posicionar a Barranquilla como una ciudad atractiva a partir de nuestras fiestas. Esta es una idea concebida por el alcalde Alejandro Char que tiene que ver mucho con fortalecer el turismo y los eventos que realizamos en la ciudad", aseguró el director de Carnaval, Juan José Jaramillo, a EL HERALDO. Agregó que se ha venido promoviendo una robusta agenda para locales y visitantes, la cual contempla la realización de cerca de 800 eventos gratuitos. A esta apuesta se suma una agenda académica con más de 140 espacios entre conversatorios, talleres y jornadas de formación, los cuales promueven la reflexión, la preservación de la tradición y la sostenibilidad del carnaval como manifestación viva y en constante evolución. “Tenemos más de 40 eventos importantes en nuestros días de Carnaval, que incluyen conciertos, actos públicos, otras actividades gratuitas, así como los desfiles y presentaciones principales que identifican a las fiestas”, recalcó Jaramillo. Y añadió que “hay unos embajadores importantes desde lo musical y cultural que hemos traído este año para generar más expectativa entre la gente, porque siempre buscamos fortalecer la imagen de la ciudad”. Asimismo, Jaramillo contó la importancia de que prevalezcan las tradiciones para que los turistas tengan una oferta completa. “Varios turistas en el Gran Malecón y en el Malecón de Rebolo nos han preguntado que cómo llegaron unas macrofiguras y estatuas nuevas a estos sectores de la ciudad; ahí les explicamos que el Carnaval realmente es eso, una tradición desde cada rincón, especialmente porque estas dos zonas que escogimos son territorio de cultura, del congo, de disfraces y de otras manifestaciones”, aclaró. El director de Carnaval detalló otras proyecciones para el desarrollo económico de la ciudad por el Carnaval, haciendo énfasis en un derrame económico superior a 200 millones de dólares. “El año pasado ingresaron un poco más de 220 millones de dólares y estoy seguro de que eso lo vamos a superar este año; por eso nos venimos preparando no solo para los cuatro días de Carnaval, sino que esta es una estrategia completa, para los 365 días del año, con nuestros artesanos y hacedores para la generación de empleo y mayores ventas”, dijo. Además: Alcaldía ha intervenido cerca de 2,5 kilómetros para el cumbiódromo de la Vía 40 A su turno, el alcalde Alejandro Char resaltó que “el Carnaval de Barranquilla es un gran encuentro cultural que celebra nuestra tradición, nuestra alegría y lo que somos. Somos el único carnaval sostenible, un orgullo de ciudad y un legado que cuidamos para que siga brillando por generaciones”. El mandatario también expresó que la ciudad tiene los brazos abiertos para recibir a los carnavaleros de todo el mundo para que conozcan nuestra riqueza cultural y disfruten de la fiesta. “Los esperamos para disfrutarlo como solo aquí se sabe hacer”. Desde la Asociación Hotelera y Turística del Atlántico (Cotelco) hay expectativa por el inicio de las carnestolendas. De acuerdo con Mario Muvdi, presidente de este gremio, la ocupación podría alcanzar un 100 % para los días centrales. “Hay una buena cifra para el Carnaval. Aunque el año empezó con baja ocupación, esperamos que mejore con el paso de las semanas. Por lo general, siempre alcanzamos una ocupación bastante alta una semana antes de Carnaval”, dijo. Puso de presente que: “Tenemos hoteles con 100 % de reservas en varios sectores de la ciudad y esperamos que sigan reservando, incluso en los municipios; esto es un buen indicio y a partir de la otra semana seguramente estaremos hablando de lo que podría ser un lleno total”. Expuso que “nuestros hoteles se están preparando y decorando con los colores y alegría de las fiestas del Carnaval; estaremos promocionando en sus instalaciones las distintas actividades que habrá en la ciudad”. Durante las carnestolendas, locales y visitantes en la capital del Atlántico no solo tendrán la oportunidad de disfrutar de diferentes eventos, sino que también de múltiples ofertas culturales y turísticas para disfrutar su estadía en la ciudad. El Museo del Carnaval, ubicado en el corazón de Barrio Abajo, es uno de los lugares que ha dispuesto un horario especial para recibir a los turistas en medio de estas fechas. Sus instalaciones se podrán visitar de martes a domingo, así como los lunes festivos, en el horario entre las 9:00 a.m. y las 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. La boleta tiene un valor de $20 mil para los adultos y de $15 mil para los niños menores de 12 años y adultos mayores de 60 años. Otro atractivo de la ciudad para estas fechas es el Gran Malecón y el Malecón de Rebolo, que tendrán una programación variada de eventos durante las Carnestolendas y que pueden visitarse para conocer un poco más de los disfraces y su historia con macrofiguras y estatuas instaladas a todo su alrededor. También, en otros puntos de la ciudad, como la Galería de la calle 72 o en el Centro Histórico, se podrán encontrar artesanías, prendas y accesorios alusivos al Carnaval fabricados por los hacedores y emprendedores de la ciudad. Durante el 2025, la ciudad se vistió de fiesta y su gente bailó y gozó al ritmo de la música y la danza, compartiendo su riqueza cultural con 800 mil turistas de 15 países del mundo. En ese sentido, la tradicional fiesta tuvo un impacto económico de más de $880 mil millones, con más de 6.7 millones de espectadores en eventos públicos y privados y la generación de 193 mil empleos directos e indirectos. A su vez, los turistas nacionales gastaron alrededor de $2.400.000, mientras que los turistas extranjeros tuvieron un gasto promedio de $3.100.000. La ocupación hotelera fue otro factor importante con un 100 % los días de Carnaval.