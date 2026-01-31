La viceministra de Minas y Energía, Karen Schutt, informó que desde el Gobierno nacional se avanza en la implementación de una serie de medidas para fortalecer el sistema eléctrico de la región Caribe, entre ellas la ejecución de obras urgentes en transmisión nacional y regional, la estabilización de tarifas y la ampliación de subsidios para los usuarios más vulnerables.

Explicó que ya se activaron mecanismos excepcionales para destrabar inversiones históricamente rezagadas en esta zona del país.

“Estamos analizando el hecho de que pedimos una resolución de obras urgentes para la región Caribe a nivel de transmisión nacional y transmisión regional, que fue explicada hace aproximadamente unas dos semanas. Esta resolución implica que aquellas obras que estaban rezagadas a nivel de inversión, mediante un mecanismo de convocatorias express o convocatorias ágiles, vamos a habilitar que se haga inversión en toda la región Caribe, en los mercados atendidos tanto por Air-ee como por Afinia”, señaló la viceministra.

De acuerdo con la funcionaria, una de las prioridades del Ministerio ha sido garantizar la estabilidad tarifaria y mejorar el flujo financiero de los operadores, sin afectar al usuario final. En ese sentido, se expidió una resolución que busca equilibrar las finanzas del sistema eléctrico regional.

“También logramos estabilizar la tarifa a través de una resolución del Ministerio de Minas y Energía, permitiendo un ingreso constante y un flujo a Air-e y, a su vez, tarifas competitivas para el usuario final”, explicó.

Adicionalmente, el Gobierno evaluó y puso en marcha mecanismos para aliviar el costo del servicio en los hogares de menores ingresos, mientras se disponga de recursos del Presupuesto General de la Nación.

“Hemos evaluado mecanismos mediante los cuales se habilita la cesión de derechos de subsidios para poder subsidiar una menor tarifa en los estratos 1, 2 y 3, mientras hay recursos del Gobierno nacional”, precisó la viceministra.

Según indicó, el paquete de medidas contempla inversiones cercanas a los 5 billones de pesos, que deberán ejecutarse en plazos acelerados para evitar que la región continúe atrapada en la falta de infraestructura por ausencia de recursos.

“Hemos implementado una serie de medidas, tanto a nivel de subsidios como de garantizar que se hagan obras en la región Caribe por aproximadamente 5 billones de pesos, que se ejecuten en tiempo récord, de tal forma que no quedemos en ese círculo vicioso de que si no hay dinero no hay obra, sino que va a haber inversión con este mecanismo y, a su vez, una tarifa competitiva y estable para la región Caribe”, afirmó.

La viceministra agregó que estas iniciativas hacen parte de una estrategia liderada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, con acompañamiento permanente de los entes de control.

“Estos tres mecanismos han sido iniciativas del señor ministro para realizar un servicio continuo y confiable en la región Caribe, y tenemos un seguimiento y una interacción continuada con la Interventoría de Air-e, la Superintendencia y las entidades del Ministerio de Estado y de servicios públicos”, indicó.

Sobre el inicio de las obras, la funcionaria confirmó que ya se identificaron los proyectos prioritarios y que en los próximos días se activará un esquema que permitirá la participación de otros agentes del mercado.

“Ya identificamos las obras prioritarias urgentes. Hay un mecanismo que se define en los siguientes días mediante el cual Afinia o Aire renuncian, porque no cuentan con los recursos para hacer las obras, y cualquier agente del mercado puede ejecutarlas mediante una convocatoria express para atender esas necesidades urgentes”, explicó.

Finalmente, la viceministra se refirió al programa Colombia Solar, una iniciativa piloto enfocada en la transición energética y el alivio de la carga económica de los hogares más vulnerables.

“Colombia Solar es un programa piloto del Gobierno nacional que permite una transición entre la entrega de subsidios y una solución individual para los usuarios, especialmente de los estratos 1, 2 y 3, mediante esquemas de autogeneración de energía solar fotovoltaica que cubren el consumo básico de subsistencia”, señaló.

Según explicó, el programa busca empoderar a los usuarios, reducir la dependencia de la red tradicional y promover comunidades energéticas.

“Colombia Solar significa empoderar al usuario final para que consuma y gestione su propia energía; es una solución eficiente basada en energías renovables que reduce la dependencia del operador de red y permite, además, la conformación de comunidades energéticas organizadas alrededor del servicio”, concluyó.