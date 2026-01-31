Durante su visita a Barranquilla, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó que, a partir de este domingo, se registrará una disminución de $500 en el precio de la gasolina en Colombia, una decisión que hace parte de la política del Gobierno nacional para aliviar la presión económica sobre los ciudadanos y mantener la estabilidad en el costo de los combustibles.

El jefe de la cartera aseguró que el precio del combustible diésel se mantendrá congelado, descartando incrementos en el corto plazo.

Reiteró que la medida busca proteger el poder adquisitivo de los hogares y reducir el impacto en sectores como el transporte y la economía regional.

“500 pesos baja el galón de la gasolina y el diésel queda congelado, entonces esta es una muy buena noticia para el pueblo colombiano, es una noticia que demuestra que el presidente Gustavo Petro cumple, el gobierno del presidente Gustavo Petro le seguirá cumpliendo el país hasta el último día y obviamente esto tendrá un impacto muy positivo en el bolsillo de los colombianos”, dijo.

Palma señaló que el Gobierno seguirá monitoreando el comportamiento del mercado energético para adoptar decisiones oportunas que garanticen precios justos y sostenibles.

“Estamos analizando con el ministro de Hacienda para que siga disminuyendo, como él ya también lo había anunciado el día de ayer, otras rebajas en los siguientes meses, vamos a ver cómo se comporta el mercado internacional del crudo, vamos a ver cómo se comporta la tasa representativa del mercado y analizaremos las condiciones, pero la idea es seguir bajando ahora sí realmente el precio de la gasolina”, aseveró.