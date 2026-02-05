Con el propósito de inspeccionar, vigilar y controlar en todo el territorio nacional que se esté cumpliendo con la rebaja de 500 pesos en el precio de la gasolina, el Ministerio de Minas y Energía, junto con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), creó una estrategia para hacer cumplir con la medida.

Hay que recordar que la reducción de $500 por galón en el precio de la Gasolina Motor Corriente (GMC) fue una medida decretada por el Gobierno nacional desde el 1 de febrero.

“Estamos aquí con la superintendente de Industria y Comercio para reforzar las acciones articuladas que garanticen el cumplimiento de la medida adoptada por el Gobierno nacional de reducir el ingreso al productor de la gasolina corriente, una decisión política del presidente Gustavo Petro, adoptada dentro del marco legal vigente y cuyo propósito es proteger el bolsillo de los colombianos”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

La vigilancia y control también se realiza porque, según el Ministerio, con corte al 4 de febrero se ha evidenciado que, en promedio, en cerca de 25 ciudades principales la reducción observada es de alrededor de $300 por galón, lo que indica un traslado parcial del ajuste.

“Después de una revisión inicial y transcurridos cuatro días, hemos evidenciado que esta medida no ha sido aplicada por todos los agentes del mercado. Por eso, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, adelantaremos acciones de verificación en el territorio nacional para comprobar que la reducción se refleje efectivamente en el precio final de la gasolina corriente”, señaló Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio.

“La Superintendencia priorizará los municipios donde existan señales de incumplimiento y verificará la razonabilidad de los argumentos asociados a inventarios, recordando que cualquier ajuste gradual solo puede ser transitorio y no una práctica generalizada”, se lee en un comunicado conjunto.