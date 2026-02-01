A partir de este 01 de febrero, los colombianos notarán un alivio en el bolsillo al llenar el tanque. El Gobierno anunció una disminución de 500 pesos por galón de gasolina, una medida que se aplica en todo el país y que vuelve a plantear la duda entre los consumidores, ¿dónde es más económico cargar combustible?.

Asimismo, la reducción se formalizó con la firma de una resolución del Ministerio de Minas y Energía, marcando un cambio en la política de precios después de varios años de incrementos constantes. Por su parte, el precio del diésel se mantiene sin variaciones, consolidando la estabilidad alcanzada en años recientes.

“Esta resolución convierte en hechos una política que implicó decisiones difíciles, pero necesarias. Hoy ese esfuerzo se traduce en una reducción real del precio de la gasolina, que impacta lo que pagan las personas en su vida cotidiana”, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, al oficializar la medida.

¿Dónde se consigue la gasolina más barata?

Aunque la disminución aplica por igual en todas las ciudades, los precios finales siguen mostrando diferencias según la región. De acuerdo con la información oficial del Ministerio, Pasto y Cúcuta continúan siendo los lugares donde llenar el tanque es más económico.

Asimismo, en Pasto, el precio del galón pasó de 14.247 pesos en enero a 13.747 en febrero. En Cúcuta, descendió de 14.400 a 13.900 pesos, los valores más bajos entre las 13 ciudades principales.

Por su parte, Villavicencio 16.091 pesos, Cali 16.002 pesos y Bogotá 15.991 pesos siguen registrando los precios más altos, a pesar del descuento de 500 pesos por galón.

En promedio, la gasolina corriente en las principales ciudades del país cayó de 16.057 a 15.557 pesos, lo que representa una rebaja del 3,1 % respecto a enero.

Control y seguimiento

Desde el Gobierno insisten en que esta disminución no es un hecho aislado, sino el resultado de un plan más amplio para ordenar los precios de los combustibles y sanear el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que acumuló un déficit significativo en años anteriores.

Según el Ministerio de Minas y Energía, los ajustes previos —aunque poco populares— ayudaron a reducir buena parte del déficit y ahora permiten trasladar alivios al consumidor sin afectar las finanzas públicas.

Además, se anunció que habrá un seguimiento constante para asegurar que la rebaja se aplique correctamente en las estaciones de servicio y que los precios regionales se mantengan dentro de los niveles previstos.

Precios de gasolina por ciudad (febrero de 2026)

Las más económicas:

Pasto: 13.747 pesos

Cúcuta: 13.900 pesos

Precios bajos:

Cartagena: 15.583 pesos

Barranquilla: 15.626 pesos

Montería: 15.833 pesos

Bucaramanga: 15.748 pesos

Ciudades intermedias:

Bogotá: 15.991 pesos

Medellín: 15.912 pesos

Pereira: 15.939 pesos

Ibagué: 15.907 pesos

Manizales: 15.966 pesos

Las más costosas:

Cali: 16.002 pesos

Villavicencio: 16.091 pesos

Promedio nacional (13 ciudades): 15.557 pesos

baja aplicada desde febrero: 500 pesos por galón 0