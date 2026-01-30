La junta directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria.

Esto en pocas palabras, pasó de 9,25 % (dato que se había mantenido en las últimas seis reuniones del Emisor) a 10,25 %.

De acuerdo con el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, fueron cuatro directores quienes votaron a favor de esta decisión, dos por una reducción de 50 puntos básicos y uno por mantenerla inalterada.

Explicó el gerente del Emisor que en su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en cuenta varios elementos, el más relevante, la inflación, que en diciembre se ubicó en 5,1% levemente inferior a la observada a fin de 2024 (5,2%). Además la inflación básica, sin alimentos ni regulados repuntó de 4,85% a 5,02% entre noviembre y diciembre.

“Las expectativas de inflación en enero tuvieron un fuerte repunte frente a sus mediciones de diciembre. En el caso de los analistas las expectativas de inflación en la mediana de la muestra aumentaron de 4,6 % a 6,4 % para fin de 2026 y de 3,8 % a 4,8 % para fin de 2027. Las expectativas obtenidas a partir de los mercados de deuda también aumentaron, y se ubican sobre el 6% en el horizonte de dos años”, expuso Villar.

En ese sentido, agregó que los indicadores de actividad económica para el cuarto trimestre de 2025 sugieren que el PIB habría mantenido un buen dinamismo, resultante de una demanda interna fuerte jalonada por el consumo privado y público.

“Acorde con esto, el equipo técnico estima que la economía colombiana habría crecido 2,9 % en 2025”, destacó.

Villar indicó que el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos continúa ampliándose y se estima que para 2025 alcance el 2,4 % del PIB luego del 1,6 % observado en 2024.

“Esto obedece principalmente al significativo crecimiento de las importaciones impulsadas por el fuerte dinamismo de la demanda interna, frente a un crecimiento leve de las exportaciones en un contexto de cambio en la matriz exportadora, con una disminución de las exportaciones minero energéticas y un aumento de las exportaciones manufactureras, agropecuarias y de servicios”, afirmó Leonardo Villar.

Añadió que la incertidumbre sobre las condiciones externas continúa siendo elevada en vista de los riesgos asociados a un escalamiento de los conflictos comerciales, las medidas migratorias en los Estados Unidos, los conflictos geopolíticos y la percepción del riesgo soberano de Colombia.

Por último, resaltó que la decisión adoptada por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva está encaminada a que la inflación retome una senda decreciente.