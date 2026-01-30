Bancolombia anunció en las últimas horas que puso a la venta más de 4.400 viviendas usadas, incluyendo casas y apartamentos, con precios competitivos que inician desde los $103 millones.

La apertura de este gran portafolio inmobiliario busca facilitar el acceso a casa propia para miles de colombianos que ven en la vivienda usada una alternativa más económica y de entrega inmediata frente a los proyectos sobre planos.

Cabe señalar que estas propiedades no forman parte de procesos de subastas judiciales tradicionales, sino de inmuebles que se han recuperado mediante figuras legales como el cierre de créditos hipotecarios o la terminación de contratos de leasing habitacional. Este proceso agiliza los trámites de traspaso y garantiza al comprador final una mayor seguridad jurídica.

¿Cómo comprar viviendas a través de Bancolombia?

Los interesados deben ingresar al portal oficial de Tu 360 Inmobiliario de Bancolombia, donde podrán aplicar filtros avanzados para personalizar la búsqueda según sus necesidades y capacidad de endeudamiento.

Entre las opciones de navegación, los usuarios podrán segmentar por ciudad, tipo de inmueble (apartaestudios, casas o apartamentos), rango de precios, número de habitaciones y área construida.

Una vez el aspirante identifica la vivienda de su interés, puede iniciar el proceso de postulación directamente en línea.

La plataforma además ofrece simuladores financieros para que el cliente conozca el valor estimado de las cuotas mensuales, si decide financiar la compra a través de la misma entidad.