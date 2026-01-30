Tal como ya se había adelantado en días pasados, el ministro del Interior, Germán Ávila, confirmó que para el mes de febrero el precio del galón de la gasolina en Colombia bajará $500 pesos.

“En los próximos días va a emitirse el decreto mediante el cual se reduce el valor del precio de la gasolina para el mes de febrero en $500 pesos y continuaremos haciendo reducciones mayores al valor de la gasolina”, aseguró Ávila este viernes.

El alto funcionario explicó que esta nueva decisión de su cartera obedece a una “medida contrainflacionaria”: “Con la reducción del valor de la gasolina y las brechas que se habían abierto entre los precios internacionales y el precio interno nos permiten tomar estas decisiones que van a impactar positivamente los niveles de consumo y de ingreso de las capas medias y los sectores”.

En días pasados, el Gobierno había adelantado que estás decisiones se sustentan en el cierre de la brecha del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), que parte de la diferencia entre el precio internacional y el precio interno de la gasolina.

“El Gobierno está evaluando cómo se ha venido cerrando efectivamente la brecha abierta, sobre todo en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que se originó por haber mantenido el precio interno muy por debajo del internacional” dijo el ministro el pasado 23 de enero en entrevista con La FM.

Según fuentes cercanas al Gobierno nacional, el Ejecutivo estaría planeando una disminución acumulada de alrededor de 1.000 pesos en los próximos seis meses, siempre y cuando se mantengan las condiciones fiscales actuales.

Luego del anuncio a mediados de enero, el gremio transportador prendió las alarmas aseguran que, si la gasolina continúa bajando, el Gobierno podría optar por incrementar el precio del diésel para cubrir ese desbalance.

En ese sentido, Fedetranscarga advirtió que un aumento del diésel tendría consecuencias graves no solo para el transporte de carga y de pasajeros intermunicipales, sino también para la industria agrícola, el sector productivo en general y para los municipios que no cuentan con interconexión eléctrica, los cuales dependen de plantas diésel para su funcionamiento.

A su vez, recordaron que la maquinaria pesada, los camiones y gran parte del transporte nacional operan con este combustible.

Cabe recordar que el precio promedio del combustible en Estados Unidos se ubica en 2,83 dólares por galón, lo que al cambio representaría cerca de 10.500 pesos colombianos, por debajo de los más de 16.000 pesos que se pagan en Colombia.