Las obras de ampliación en diferentes corredores viales, como las calles 85 y 82, se mantienen en marcha, generando ciertas complicaciones para la movilidad en el norte de la capital del Atlántico.

Ramiro Navarro, usuario vial, manifestó que el tráfico vial en el sector de la 85 se viene agravando en las últimas semanas ante unos presuntos retrasos en el proyecto.

“En lo que corresponde al tramo de la 46 y 47 no funcionan los semáforos y en los desvíos se amontona muchos vehículos que no permiten el paso”, comentó.

Agregó que no hay personal de movilidad que regule la circulación por la zona y todo se vuelve “un caos”.

Mientras tanto, Arturo Niebles reportó que la llegada de las lluvias pone en evidencia la necesidad de culminar las obras de canalización: “Esperemos que este proyecto llegue a su fin lo más rápido posible”.

A estas quejas se le suman otras de algunos propietarios del sector que han reportado afectaciones a sus locales por la falta de clientes, teniendo en cuenta las dificultades para el desplazamiento por la zona.

Avances en la canalización

Desde el Distrito se indicó que los trabajos de canalización del arroyo de la 85 avanzan a buen ritmo. Según el alcalde Alejandro Char, recientemente se logró culminar el tramo comprendido entre la calle 85 y la calle 84 por la carrera 52.

De igual manera, el mandatario confirmó otros avances de esta “transformación histórica” para este sector de la ciudad.

“Estamos devolviéndoles a los ciudadanos vías seguras para todo el año con los trabajos en la 85, sin afectar la vía y con un cambio trascendental para la zona. Seguiremos con este buen ritmo para muy pronto dar apertura a la vía”, comentó.

Dicho esto, mencionó que “estas labores contaron con la instalación de 160 metros de una primera línea de tubería que conduce hacia otra segundo tramo en un pozo de casi 14 metros de profundidad”.

Sumado a esto, la administración distrital resaltó que “la ampliación del corredor vial avanza también con la adecuación de algunos andenes, así como con actividades previas como la reubicación de red de media tensión con la instalación de nuevos postes de energía”.

Por otro lado, se vienen realizando cambios en las tuberías y sumideros de las carreras 50 y 49C.

Cronograma de las obras

Esta casa periodística pudo conocer que tras la culminación de las obras en el tramo de la carrera 52 con calles 85, el personal de trabajo comenzará con el desmonte de la máquina microtuneladora para enlazar las tuberías hacia una segunda línea de conducción en el mismo tramo hacia la calle 84.

En ese sentido, las labores de montaje de las tuberías hacia la segunda línea comenzarán este jueves, así como el traslado de la microtuneladora hacia otro pozo de excavación para seguir perforando de manera subterránea.

Seguidamente, otro de los tramos que faltan es el de la calle 88 con 46, en la zona aledaña a la Universidad Autónoma del Caribe. En este sector, un equipo periodístico constató que se adelantan obras de adecuación de cárcamos y sumideros que captarán el arroyo tanto en la calle 88 como en la carrera 45B.

Mientras tanto, en el pozo ubicado en la calle 85 con carrera 47 se están implementando trabajos de limpieza y adecuación para la instalación de rejillas y captaciones.

La ampliación del corredor también se encuentra en progreso con trabajos sobre algunos andenes con retroexcavadoras.

En la zona del pozo de lanzamiento de la línea de tuberías, entre la calle 85 con carrera 47, se pudo observar un deslizamiento que afectó el terreno desde la última semana. Sin embargo, la falla geológica se pudo sobrellevar con trabajos de remoción de escombros y la pavimentación completa del sector para conectar posteriormente a los trabajos de ampliación.

Cabe resaltar que el proyecto tendrá su fin una vez la máquina tuneladora llegue al pozo de recepción, dejando la tubería instalada por todos los pozos de excavación.

Hay que precisar que la máquina microtuneladora sólo influye en 50 centímetros alrededor del túnel y cuenta con sensores que monitorean la presión y condiciones del terreno en tiempo real.

Desde la administración distrital se invitó a la comunidad a mantener la calma y tranquilidad mientras se desarrollan los trabajos en el corredor vial.

“Es una obra con una tecnología que permite resolver un problema eterno sin tener que colapsar la movilidad. Así que les agradecemos a los barranquilleros por la paciencia que han tenido, pero seguimos trabajando para dar buenas noticias con esta gran obra. El arroyo de la calle 85 llega a su final”, apuntó el alcalde.

EL HERALDO Mapa de cierres viales por la obra.

Trabajos en la 82

La administración distrital también confirmó el pasado miércoles el inicio de las obras de ampliación en el corredor vial de la calle 82, entre las carreras 51B hasta la carrera 64.

Al respecto, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla anunció que habrá un cierre parcial a partir de esta semana en la zona. Es decir, los conductores que transitaban en sentido norte-sur (del río Magdalena a la carrera 38) se movilizarán en un solo carril.

Posteriormente, la otra fase del cierre se realizará entre la carrera 51B y la carrera 53.

Así como una segunda etapa comprende las carreras 53 y 57; luego entre carreras 57 y 59, para finalmente completar el cierre entre la carrera 59 y carrera 64.

De esta manera, se prevé que la restricción vial permanezca vigente hasta el próximo 2 de marzo.

Es importante destacar que en los puntos de cierre se contará con la presencia de auxiliares de tránsito debidamente identificados, quienes orientarán a los conductores y peatones sobre las maniobras de circulación y rutas de desvío dispuestas.

La Alcaldía de Barranquilla invitó a la comunidad a planificar los desplazamientos hacia el norte de la ciudad con anticipación, así como atender las indicaciones de autoridades y orientadores de tránsito.

La administración distrital también recomendó estar atentos a los cierres graduales que se vayan haciendo en el corredor vial según el avance del proyecto.

Josefina Villarreal Las obras en la 82 se pusieron en marcha desde esta semana entre las carreras 56 y 57.

“Estas obras se pagan con recursos de los barranquilleros”: Char

El alcalde Alejandro Char puso de presente que las obras en los corredores viales tanto de la 82 como de la 85 se financian a través de los impuestos de los barranquilleros.

De esta manera, el presupuesto para la canalización del arroyo de la 85 es de $117 mil millones.

En ese sentido, la mencionada vía quedará con 3 carriles, andenes peatonales amplios y con accesibilidad inclusiva, arborización y subterranización de redes.

Sumado a esto, la administración distrital fue enfática en que una vez culminada la obra “no se requiere mantenimiento a los tubos de la canalización porque están diseñados para ser estables y duraderos, sin embargo, se revisa periódicamente las rejillas de captación que retienen toda la basura que puede llegar a taparla durante las lluvias”.

También se realizará la subterranización de redes de telecomunicación y alumbrado público, reubicación de redes eléctricas de media tensión, traslado y/o reposición de redes colectoras y domiciliarias de los sistemas de acueducto y alcantarillado.