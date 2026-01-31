Ante los eventos de Carnaval que se tomarán la Vía 40, la Alcaldía de Barranquilla viene adelantando labores para adecuar la arteria vial para la fiesta. Este 31 de enero, la administración confirmó que ya ha intervenido cerca de 2.5 kilómetros lineales con la estrategia ‘Barranquilla Limpia y Linda’.

Los trabajos contaron con la participación de 100 funcionarios de diferentes dependencias de la Alcaldía de Barranquilla, y se logró embellecer los andenes y el separador de la vía 40 entre carreras 76 y 78.

Sumado a esto, iniciaron la obra artística de murales que adornarán el cumbiódromo de cara a la Batalla de Flores, Gran Parada de Tradición y Gran Parada de Comparsas.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, explicó que la administración distrital realiza intervenciones en espacio público, pintura, andenes, separadores, cableado y paredillas, con el propósito de tener un entorno renovado, seguro y a la altura de lo que representa el Carnaval de Barranquilla para el mundo.

“Hoy estamos en la emblemática vía 40, nuestro cumbiódromo, un escenario que es símbolo de ciudad y corazón de nuestro Carnaval. Desde la Alcaldía de Barranquilla venimos adelantando un proceso integral de recuperación y mejoramiento de este espacio para el disfrute de nuestros turistas, de quienes visitan por primera vez nuestra fiesta más grande, y de todos los visitantes frecuentes que cada año viven esta experiencia”, señaló el mandatario.

La gerente de Ciudad de la Alcaldía de Barranquilla, Ana María Aljure, señaló: “Estamos trabajando de la mano de nuestros artistas de las Escuela Distrital de Arte, quienes están plasmando en este corredor los 35 años del cumbiódromo, llenando de identidad, historia y cultura estos 4.5 kilómetros que son vitrina de nuestra ciudad”.

Además de estas intervenciones, se adelantan operativos en 48 puntos de la vía 40 para la regulación del cableado aéreo, con el fin de garantizar la óptima circulación de las carrozas durante los desfiles.

Cabe destacar que en la Vía 40 se adelantan otras obras complementarias, tales como los trabajos de semaforización y adecuación del espacio público, que incluyen la ampliación y construcción de andenes seguros y totalmente accesibles, el mejoramiento de jardineras y la construcción de rampas para personas con movilidad reducida.

Actualmente, las actividades se concentran entre las calles 75 y 80, y se espera avanzar hasta la calle 72 en los próximos días.

Datos del cumbiódromo de la vía 40

Desde 1991, hace 35 años, la vía 40 es el escenario o cumbiódromo por donde se realizan desfiles como la Batalla de Flores, La Gran Parada de Tradición y la Gran Parada de Fantasía del Carnaval, transformando temporalmente a este corredor urbano de unos 4,7 km en un trayecto festivo con miles de asistentes y estructuras (palcos, minipalcos y espacios públicos) para espectadores y participantes.

El cumbiódromo de la vía 40 se consolida como un escenario idóneo para el desarrollo de los eventos del Carnaval, gracias a sus aproximadamente 4,7 km de longitud, a lo largo de los cuales se disponen 17 vías de evacuación.

Estas vías, hacia el costado occidental, permiten una conexión directa con instituciones de salud, garantizando que, ante cualquier incidente, la atención de emergencias se realice de manera rápida, eficiente y oportuna.