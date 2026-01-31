La suspensión provisional del decreto de emergencia económica podría agravar la crisis energética que enfrentan algunos departamentos de la región Caribe debido a la deplorable situación financiera de la empresa Air-e.

El viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pozos, aseguró a los medios de comunicación que la decisión de la Corte Constitucional generaría una falta de recursos para el saneamiento financiero de la compañía, lo que podría desencadenar en una falta del suministro eléctrico.

“El Gobierno buscaba recaudar cerca de $11,1 billones en este 2026 con la creación de nuevos impuestos, sin embargo, la suspensión del decreto por parte de la Corte va a generar una pérdida de ingresos que obligará a realizar fuertes ajustes en el gasto público”, comentó.

En ese contexto, sostuvo que “cerca de 5 millones de personas en tres departamentos de la Costa podrían quedarse sin suministro eléctrico, al perderse las medidas de alivio financiero que estaban contempladas dentro del marco de la emergencia económica”.

Cabe recordar que las obligaciones de la empresa Air-e alcanzan los $2,5 billones con otros eslabones de la cadena energética en el país.

Defensa de gremios

Ante este panorama, algunos gremios del sector energético se pronunciaron para defender la decisión tomada por la Corte Constitucional y dejar en claro que existen “mecanismos ordinarios” para enfrentar las crisis presupuestarias.

Desde la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez manifestó que “la suspensión del decreto de emergencia era necesaria, porque cumple con la función de evitar la consolidación de perjuicios irremediables derivados de algunas medidas, las cuales podrían generar efectos irreversibles en el país”.

Puso de presente entonces que “no existe una crisis imprevisible en algún sector, y en dado caso se cuenta con los mecanismos ordinarios para enfrentar los retos presupuestales ordinarios”.

De igual manera, Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), precisó que “la Corte tomó una decisión basado en la legalidad, y en la protección de la Constitución”, haciendo enfasis en que se supende el pago de la contribución que se estableció para frenar la crisis financiera de Air-e.

En ese sentido, aseguró que la crisis de la empresa Air-e se ha ahondado por las decisiones del Ejecutivo: “Hay que ser claros en una cosa y es que la gestión ineficaz de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al frente de la intervención de Air-e y su situación financiera con la salida del cuarto agente interventor en los pasados días”.

El líder gremial agregó que “no existe un plan por parte del Gobierno, o un derrotero, y ni siquiera una propuesta a largo plazo para fondear con recursos a la empresa, lo que repercute en el aumento de la deuda de la empresa con el sector eléctrico y los proveedores”.

A su turno, Jorge H. Pedraza, presidente de la Cámara Colombiana de Energía, anotó que la suspensión del decreto de emergencia económica es un alivio para las empresas y contribuye a un entorno más favorable para el desarrollo económico del país.

“Confiamos en que se preserve la estabilidad fiscal y la seguridad jurídica”, expresó.

Por su parte, la Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios del Atlántico aseguró que “el Gobierno no ha tenido una verdadera voluntad para cancelar las deudas de Air-e y evitar el riesgo de un apagón en el Caribe. Inclusive, se han endeudado para los próximos años con el sector financiero y no derivan un peso para cancelar las deudas de la empresa”.

Otras opiniones

El gobernador Eduardo Verano expresó que el decreto de emergencia económica iba a tener una afectación directa en la financiación de otros programas claves para el Caribe.

“La medida tendría un efecto en las finanzas del departamento, puesto que los impuestos a las bebidas alcohólicas tendría un impacto un precio final más alto y el consumo del mismo producto. Esto impacta negativamente el recaudo y con ello, disminuye la inversión en salud, educación y deportes”, indicó.

Mientras tanto, la Federación Nacional de Departamentos planteó que “Colombia es una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales esto es lo que estamos defendiendo desde las regiones”.

Trabajadores piden claridades frente al futuro de la empresa

Este viernes, el Sindicato de Trabajadores de la empresa Air-e adelantó un plantón a las afueras del edificio Torres del Atlántico, donde se encuentran ubicadas las oficinas de la compañía en la ciudad de Barranquilla.

Según comentaron algunos de los trabajadores que participaron en la jornada, esta protesta se llevó a cabo ante la incertidumbre por el futuro de la empresa tras la salida del cuarto agente interventor de la Superservicios.

“La falta de continuidad en el proceso de intervención de la empresa no brinda las garantías necesarias a los trabajadores para sus labores”, expresó uno de los manifestantes.

De esta manera, los trabajadores pidieron una “respuesta clara” sobre los objetivos de la empresa.

Es importante destacar que la salida de Nelson Vásquez se dio tras una decisión voluntaria del funcionario, dejando un saldo de cuatro interventores desde el inicio de la intervención de la empresa Air-e en el año 2024.