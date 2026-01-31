En una reunión realizada en el Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla (Mebar) se avanzó en la consolidación de una agenda estratégica orientada a preparar integralmente el dispositivo institucional para el Carnaval 2026, fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar los delitos de mayor impacto.

El encuentro fue liderado por la Comisión Segunda de Presupuesto y Asuntos Fiscales del Concejo y contó con la participación del general Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla; Yesid Turbay, jefe de la Oficina para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana; Ángelo Cianci, secretario de Gobierno.

Le puede interesar: Más de mil estudiantes beneficiados con la entrega de obras de mejoramiento en la IED Técnica de Carrizal

En ese sentido, Vergara destacó que se viene trabajando de forma articulada “articulada para garantizar la seguridad de los barranquilleros y visitantes durante todas las actividades del Carnaval”.

Es de anotar que el plan de seguridad contempla la instalación de Puestos de Mando Unificado en los eventos masivos, así como el despliegue masivo de uniformados, coordinación con autoridades distritales, control al porte de armas y consumo de alcohol, así como campañas de convivencia y cultura ciudadana.

Lucha contra la delincuencia

Otro de los temas que se abordó durante la sesión fue el fortalecimiento del control sobre las finanzas de las estructuras delincuenciales. Desde la Policía Metropolitana se reiteró que sin afectar las economías ilegales provenientes del microtráfico, la extorsión y el hurto, no es posible lograr una reducción sostenible del delito.

En este sentido, se anunció el incremento de los procesos de investigación financiera, seguimiento patrimonial y articulación con organismos judiciales para debilitar las fuentes de financiación criminal.

Por otra parte, se destacó la necesidad de fortalecer el control en las entradas y salidas de la ciudad, con el objetivo de prevenir el ingreso de armas, drogas y otros elementos ilícitos. La estrategia contempla puestos de control inteligentes, retenes focalizados, patrullajes mixtos, análisis de comportamiento delictivo y presencia policial caminante en barrios priorizados.

Otro de los enfoques centrales fue priorizar la intervención temprana con niños, adolescentes y jóvenes en riesgo, entendida como un eje fundamental para prevenir su vinculación a estructuras criminales.

Además: Por falta de quórum no se realizó el CSU de la Uniatlántico: denuncian ausencia injustificada de Gobierno nacional y MEN

En este marco, la Policía Metropolitana socializó una serie de programas orientados al fortalecimiento de entornos educativos, el acompañamiento familiar, la promoción de la cultura de la legalidad, el liderazgo juvenil y la consolidación de redes comunitarias.

“El objetivo es evitar que el delito se herede de generación en generación y construir proyectos de vida desde la legalidad”, señaló el general Camelo Sánchez.

Cierran filas contra extorsión

La seguridad del sector comercial también fue priorizada como un eje estratégico para garantizar la estabilidad económica de la ciudad.

En ese contexto, se anunció que se reforzarán los planes contra la extorsión, la consolidación de canales directos de comunicación con los comerciantes, el acompañamiento permanente y el aumento de los patrullajes en zonas comerciales.

Estas acciones buscan cerrarles el paso a las estructuras criminales dedicadas a la intimidación y al cobro ilegal.

Cabe resaltar que, durante la jornada, Yesid Turbay reafirmó el compromiso de la Alcaldía de Barranquilla con el fortalecimiento de la seguridad, la inversión social y el trabajo articulado con la Fuerza Pública.

Por su parte, Ángelo Cianci destacó la importancia de consolidar una estrategia integral basada en prevención, tecnología, inteligencia y participación ciudadana.