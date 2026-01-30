Este viernes, la Alcaldía de Barranquilla hizo entrega de las obras de mejoramiento y ampliación de la Institución Educativa Distrital Técnica de Carrizal, las cuales recibiern una inversión superior a los $7 mil millones para impactar la formación de más de mil estudiantes de esta comunidad.

El alcalde Alejandro Char destacó quue desde su administración siguen priorizando entornos modernos e incluyentes que favorecen el aprendizaje y la formación integral de niños, niñas y jóvenes de la ciudad.

“Más de mil estudiantes estrenan un tremendo colegio en la IED Técnica de Carrizal. Una institución de tres pisos, bien dotada, con cocina, comedor, cancha múltiple, salones amplios y cómodos, laboratorio, sala de informática y todo lo que necesitan para ser campeones de la educación. Invertimos más de $7.500 millones de los impuestos de los barranquilleros, para que esta IED quedara como nuestros profes y muchachos lo merecen: a otro nive”, dijo Char.

La IED Técnica de Carrizal, que funciona en jornadas de mañana y tarde, recibió una transformación integral que incluye la reconstrucción de un bloque de tres niveles con 16 aulas, nuevas baterías sanitarias, rampas y escaleras para garantizar accesibilidad, mejoramiento de la cocina escolar y adecuaciones para la cancha múltiple.

“Yo quisiera que esto que pasa en Barranquilla pasara en otras esquinas de Colombia, pero no es así. Qué rico entrar acá, ver esa cocina y a todas esas mamás en la cocina limpiecita haciendo arroz de palito con un pollo guisado. La educación comienza en la cocina porque es la comida que están comiendo nuestros pelaos el alimento para nuestro cerebro. Aquí arranca la educación de calidad que merece Carrizal. Este es un nuevo amanecer para Carrizal”, expresó el mandatario distrital.

También dio a conocer que las obras continuarán para el beneficio de la comunidad estudiantil. “Este colegio no queda así, yo me dije que una vez inaugurado vamos a techar esta cancha. Vamos a techarla para que sea un salón grande de eventos culturales, y deportivos, donde se hagan las graduaciones y en el diseño inicial no quedó una sala de profesores, la vamos a hacer en la esquina. Así que dignidad es para profesores y para los estudiantes”.

A su turno, la secretaria distrital de Educación, Paola Amar, resaltó el impacto de estas obras en la calidad educativa y el bienestar escolar.

“Seguimos fortaleciendo la infraestructura educativa como base para cerrar brechas y brindar mejores oportunidades. Estos espacios dignos potencian los procesos pedagógicos y ratifican nuestro compromiso con una educación pública de calidad”, señaló la funcionaria.

Por su parte, la rectora de la institución, Mónica Gallardo, expresó que la entrega marca un antes y un después para la comunidad educativa: “Hoy nuestros estudiantes cuentan con aulas modernas, accesibles y pensadas para su desarrollo integral. Esta obra es el resultado de un esfuerzo que hoy se traduce en mejores condiciones para enseñar y aprender”.

Además de la infraestructura, la institución cuenta con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y con programas académicos como Matemáticas Didácticas, Aprendamos Todos a Leer, Bilingüismo, Ruta a la Excelencia, acompañamiento pedagógico especializado, educación inclusiva y doble titulación.