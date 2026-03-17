Debido al aumento de los casos de abigeato en el departamento de Sucre la Policía Nacional promovió un encuentro con los representantes del gremio ganadero con la finalidad de fortalecer las estrategias de seguridad y evitar la comisión de delitos que afectan a este sector productivo.

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Durante la jornada que se efectuó en la sede del Comando de la Policía de Sucre en la ciudad de Sincelejo hubo un diálogo abierto y constructivo que permitió abordar de manera directa las principales preocupaciones del sector ganadero en materia de seguridad rural como lo son el abigeato y la extorsión.

Ante esto establecieron acciones integrales y coordinadas entre las instituciones participantes, orientadas a fortalecer la prevención, la reacción y el acompañamiento permanente al gremio ganadero, mediante el despliegue de acciones inmediatas que permitan contrarrestar la criminalidad en las zonas rurales del departamento.

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Participaron ganaderos representantes de las cinco subregiones del departamento, así como delegados de diferentes entidades del orden institucional, entre ellas Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Secretaría del Interior Departamental y representantes del Ejército, la Armada y la Policía Nacional, esta última que actuó como anfitriona de este espacio de diálogo y articulación.