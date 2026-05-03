El candidato presidencial Abelardo De La Espriella denunció este domingo “maniobras desesperadas” para sacarlo de la contienda electoral. A través de un comunicado, el aspirante a la Presidencia aseguró que su candidatura está “blindada y en firme”.

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El líder de Defensores de la Patria recordó que su inscripción fue validada por la Registraduría y respaldada por el Consejo de Estado, calificando los ataques actuales como “leguleyadas sin sustento” ante la que considera “su inminente victoria en primera vuelta”.

De La Espriella afirmó que no existe ninguna irregularidad en su inscripción ante la Registraduría y que “ninguna maniobra judicial de último minuto podrá revertir lo que ya fue verificado, validado y respaldado por las instituciones competentes del Estado colombiano”.

El candidato aseguró que “lo que ocurre hoy es un asunto jurídico serio, una leguleyada extemporánea, presentada en el último mes de campaña, después de diez meses de una guerra sin cuartel, que no ha logrado su propósito”.

Cortesía Comunicado Defensores de la Patria.

Cortesía Comunicado Defensores de la Patria.

Asimismo, denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) está solicitando la revocatoria de su inscripción presidencial, luego de una denuncia sobre presunta falsedad en las firmas recolectadas para avalar su aspiración. Ante esta situación, el candidato manifestó en un video:

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“Colombianos, Defensores de la Patria: mi candidatura presidencial está en firme. Por favor, no crean mentiras. Todas las firmas, recogidas por ustedes, por el pueblo colombiano, fueron verificadas y validadas por la Registraduría Nacional en su momento. Con ellas se sustentó mi aval. Mi inscripción fue aceptada y respaldada por el Consejo de Estado. Es muy importante tenerlo en cuenta. No hubo irregularidades. Todo fue revisado hasta la saciedad. Pese a que me querían fuera del juego, y aun así sobrepasamos el número mínimo de firmas. Mi candidatura está en firme y nadie la puede tumbar”, dijo.