Después de una batalla intensa en la final de Acordeonero profesional, a la que solo llegaron seis digitadores, el gran vencedor de la contienda es el valduparense José Juan Camilo Guerra a Mendoza, mejor conocido como ‘El Morocho’, compañero de fórmula de la súper estrella de este género musical Silvestre Dangond.

“Me siento muy contento y agradecido con toda la gente que me ha apoyado desde pequeño, mis padres, mi familia, el barrio San Joaquín y a todo el silvestrismo”, fueron las primeras palabras que dirigió desde la mítica tarima ‘Colacho Mendoza’ del Parque de la Leyenda Vallenata ‘Consuelo Araujonoguera’ el nuevo rey vallenato profesional.

Su triunfo no causa sorpresa, el público desde la primera ronda se conectó con su propuesta y con el transcurso de la competencia fue aumentando su favoritismo. Hasta el propio Silvestre lo fue a ver el viernes en la plaza Alfonso López para brindarle su respaldo.

El segundo puesto fue para el guajiro Edgardo Bolaño y el tercer puesto para el monteriano Camilo Molina Luna.

El acordeonero, de 25 años, oriundo de Valledupar, Cesar, realizó una impecable interpretación de el Paseo, ‘Las chanzas de Mariela’ (Gumercindo Peñaloza); el Merengue, ‘El secreto’ (Lorenzo Morales); el Son, ‘Altos del Rosario’ (Alejandro Durán Díaz) y la Puya ‘Se va a saber quién es quien’ (Reinaldo Ortiz). Él estuvo acompañado en la caja por Adelmo Alfonso Granados Melo y en la guacharaca por Reinaldo Javier Ortiz.

Jeisson Gutierrez José Juan Camilo Mendoza Guerra, nuevo Rey Vallenato de la categoría Profesional del 59º Festival de la Leyenda Vallenata 2026.

El jurado estuvo conformado por los Reyes Vallenatos Álvaro Meza Reales y Jaime Dangond Daza, el compositor Alfonso Cotes Maya, Noé Martínez Cuello, médico y folclorista y el acordeonero Luis Eduardo Meza Nieves, quienes evaluaron aspectos como la digitación, el ritmo, la afinación y la autenticidad en cada uno de los aires vallenatos interpretados.

La jornada de cierre estuvo marcada por un ambiente de fiesta, tradición y orgullo cultural, con miles de asistentes que celebraron una vez más la grandeza del vallenato, reafirmando al Festival de la Leyenda Vallenata como el epicentro donde se defiende con la mayor fuerza musical el folclor vallenato.

Un recorrido exitoso

Desde muy joven mostró afinidad por la música, especialmente por el acordeón, instrumento insignia del vallenato. Su formación artística se fortaleció participando en el prestigioso Festival de la Leyenda Vallenata, donde comenzó a ganar reconocimiento en distintas categorías.

A lo largo de su carrera ha obtenido importantes logros: Rey juvenil del Festival Vallenato en 2017 y Rey aficionado en 2019.

Estos títulos lo posicionaron como una de las grandes promesas del género.

Jeisson Gutierrez José Juan Camilo Mendoza Guerra, nuevo Rey Vallenato de la categoría Profesional del 59º Festival de la Leyenda Vallenata 2026.

Su crecimiento artístico lo llevó a integrar la agrupación del reconocido cantante Silvestre Dangond, con quien ha logrado mayor exposición en escenarios nacionales e internacionales, consolidando su nombre dentro de la nueva generación del vallenato.

Apodado “El Morocho”, es reconocido por su estilo técnico, su fuerza interpretativa y su capacidad de mantener la esencia tradicional del vallenato mientras se adapta a las nuevas tendencias del género. Hoy en día, es considerado uno de los principales aspirantes a alcanzar la corona de Rey Vallenato, máximo reconocimiento del folclor colombiano.

Así fue la competencia

A las 8:41 p.m comenzó la competencia bajo la lluvia con el valduparense Javier Rodrigo Álvarez Orozco que fue el primero en presentarse junto al cajero Eildilson Arias y al guacharaquero Aristides Vargas presentando un repertorio propio, todos los temas son de su autoría. Inició con el paseo ‘El chichi’, el merengue ‘El último juglar’, el son ‘Mis dos hermanos’ y la puya ‘El gallo del Valle’.

El segundo en terciarse el acordeón al pecho fue el riohachero Edgardo Alonso Bolaño Gnecco quien estuvo respaldado por el cajero Tony Álvarez y el guacharaquero Guismaldo Kanmerer.

Presentó el paseo ‘Las mujeres preguntando’ de Carlos Araque, el merengue de su autoría ‘Defendiendo mi legado’, el paseo ‘El coito’ de su bisabuelo Chico Bolaño y la puya ‘Ese negro si toca’ de Alejo Durán.

El tercero en digitar fue Jairo Andrés De la Ossa Otero, oriundo de Barrancabermeja. Empezó con el paseo ‘Cariñito’, el merengue ‘Guayabo triste’ de Chente Munive, el son ‘La interiorana’ de Calixto Ochoa y la puya ‘Vuelve y juega De la Ossa’.

El cuarto al bate fue José Juan Camilo Guerra Mendoza ‘El Morocho’, compañero de fórmula de Silvestre Dangond. Llegó acompañado de Adelmo Granados en la caja y del guacharaquero Reinaldo Ortiz. Iniciaron con el paseo ‘Las chanzas de Mariela’ de Ubersino Peñaloza, el merengue ‘El secreto’ de Lorenzo Morales, el paseo ‘Altos del Rosario’ de Alejo Durán y Pacho Rada y la puya ‘Se va a saber quién es quién’ de Reinaldo Ortiz.

El quinto turno le correspondió al urumitero Omar Alberto Hernández Brochero ‘El Zorro’ a quien acompañó en la caja Jairo Acosta y en la guacharaca Dair Velásquez. Su repertorio fue el paseo ‘Canta vallenato’ de Lisandro Meza, el merengue ‘El Rey’ de Rafael Gutiérrez, el son ‘La niña Guillo’ de Alejo Durán y la puya ‘Homenaje a los maestros’ de su autoría.

El último concursante entre los profesionales fue el monteriano Camilo Andrés Molina Luna, fórmula musical de Gusi, quien sepresentó con el paseo ‘Ojazos negros’ de Lino J Anaya, el merengue ‘Amor de callejera’ de José Vicente Munive, el son ‘El sueño de un rey’ de su autoría y la puya ‘Llegó Camilo’ también de su inspiración.

Podio

Tercer puesto Camilo Molina Luna

Segundo Edgardo Bolaño

Primero José Juan Camilo Guerra Mendoza