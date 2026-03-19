El Gobierno nacional reglamentó el programa Colombia Solar, una estrategia con la que busca que hogares de estratos 1, 2 y 3 generen su propia energía a partir de fuentes renovables y reduzcan su dependencia de los subsidios tradicionales.

La medida quedó establecida en la Resolución 40159 de 2026 del Ministerio de Minas y Energía, que define los lineamientos técnicos, financieros y operativos para la implementación del programa en todo el país.

De acuerdo con el Gobierno, la iniciativa permitirá la instalación de soluciones fotovoltaicas individuales y colectivas, mediante las cuales los usuarios podrán cubrir su consumo básico de electricidad a través de autogeneración. Este modelo se plantea como una alternativa al actual esquema de subsidios.

“El programa Colombia Solar marca un cambio estructural: pasamos de subsidiar el consumo a promover la autogeneración de energía en los hogares”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

La política priorizará a los beneficiarios teniendo en llcuenta factores como los niveles de pobreza, el costo del servicio de energía, las condiciones del territorio y el potencial de radiación solar en cada región.

Además, contempla esquemas de operación y mantenimiento a largo plazo —hasta por 25 años— con el fin de garantizar la sostenibilidad de los sistemas instalados, así como la implementación de medición avanzada para hacer seguimiento al consumo y a la energía generada.

El ministro Palma aseguró que esta reglamentación permitirá llevar soluciones reales a las familias más vulnerables, reducir la carga fiscal del sistema y avanzar hacia una matriz energética más limpia y sostenible.

La iniciativa, declarada de interés estratégico nacional, también busca disminuir la presión sobre el Fondo de Subsidios del sector eléctrico y acelerar la transición energética con un enfoque social en todo el territorio.