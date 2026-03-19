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Por:  Redacción Locales

El Gobierno nacional reglamentó el programa Colombia Solar, una estrategia con la que busca que hogares de estratos 1, 2 y 3 generen su propia energía a partir de fuentes renovables y reduzcan su dependencia de los subsidios tradicionales.

La medida quedó establecida en la Resolución 40159 de 2026 del Ministerio de Minas y Energía, que define los lineamientos técnicos, financieros y operativos para la implementación del programa en todo el país.

De acuerdo con el Gobierno, la iniciativa permitirá la instalación de soluciones fotovoltaicas individuales y colectivas, mediante las cuales los usuarios podrán cubrir su consumo básico de electricidad a través de autogeneración. Este modelo se plantea como una alternativa al actual esquema de subsidios.

Lo que cambia en subsidios de energía con Colombia Solar

“El programa Colombia Solar marca un cambio estructural: pasamos de subsidiar el consumo a promover la autogeneración de energía en los hogares”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

La política priorizará a los beneficiarios teniendo en llcuenta factores como los niveles de pobreza, el costo del servicio de energía, las condiciones del territorio y el potencial de radiación solar en cada región.

Además, contempla esquemas de operación y mantenimiento a largo plazo —hasta por 25 años— con el fin de garantizar la sostenibilidad de los sistemas instalados, así como la implementación de medición avanzada para hacer seguimiento al consumo y a la energía generada.

El ministro Palma aseguró que esta reglamentación permitirá llevar soluciones reales a las familias más vulnerables, reducir la carga fiscal del sistema y avanzar hacia una matriz energética más limpia y sostenible.

La iniciativa, declarada de interés estratégico nacional, también busca disminuir la presión sobre el Fondo de Subsidios del sector eléctrico y acelerar la transición energética con un enfoque social en todo el territorio.