Con el propósito de acelerar la transición energética en la país, el Ministerio de Minas y Energía expidió para comentarios el proyecto de resolución que reglamenta el programa ‘Colombia Solar’, una política estructural del Gobierno nacional que habilita la autogeneración de energía solar como alternativa al subsidio tradicional de electricidad para los hogares de estratos 1, 2 y 3 del Sistema Interconectado Nacional.

Le puede interesar: Puente peatonal sobre el Inem en mal estado: ¿quién lo arregla?

El programa permitirá que miles de hogares autogeneren su energía con soluciones solares sostenibles, con reglas claras de operación, mantenimiento y focalización territorial.

Con esta reglamentación, el Gobierno establece los instrumentos contractuales, técnicos y financieros para su implementación, así como las reglas de propiedad, operación y mantenimiento de la infraestructura solar, garantizando su sostenibilidad por un horizonte de hasta 25 años.

La medida también define criterios claros de focalización y priorización, con énfasis en pobreza multidimensional, pobreza energética y costos del servicio.

Más detalles de ‘Colombia Solar’

El programa Colombia Solar fue declarado Proyecto de Interés Nacional y Estratégico (PINES) y cuenta con viabilidad técnica, fiscal y presupuestal, consolidándose como una herramienta clave para avanzar en la Transición Energética Justa, mejorar el acceso a energía limpia y aliviar la carga del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos.

“Con Colombia Solar estamos transformando el subsidio en autonomía energética, llevándole energía limpia y barata a los hogares que históricamente han pagado las tarifas más altas, sobre todo en la costa Caribe”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Además: En febrero, listos los primeros tramos de la nueva calle 72

El jefe de la cartera explicó que esta política no solo democratiza el acceso a la energía solar, sino que también fortalece la sostenibilidad del sistema eléctrico.

“Estamos cambiando el modelo: menos dependencia de subsidios permanentes y más capacidad instalada en los territorios, con transparencia y responsabilidad fiscal”, agregó.

Finalmente, Palma subrayó que el programa tiene un profundo sentido social y territorial.

“Colombia Solar es transición energética con justicia social. Es energía limpia para la gente, para los barrios y para las regiones que el mercado dejó atrás”, sentenció.