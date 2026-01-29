El puente peatonal ubicado en la zona de influencia de las instituciones educativas Inem e Itida —sobre la calle 30, en jurisdicción del municipio de Soledad— se ha convertido en un “peligro mortal” debido a su avanzado estado de deterioro.

El paso elevado está ubicado en un importante punto, al cual arriban ciudadanos de todos lados: estudiantes y padres de familias de las instituciones mencionadas; comerciantes con sus puestos ambulantes de comida; personas que viajan a los municipios, y aquellos que requieren de los servicios médicos del Hospital Universidad del Norte.

Es decir, se trata de una zona de alta afluencia que actualmente representa una amenaza para la integridad física de quienes la transitan por el estado del puente.

Por esta situación, la Alcaldía de Soledad ha adelantado –en tres oportunidades– el cierre preventivo de los accesos a la estructura. Y con el inicio del calendario escolar se hizo un llamado a la Gobernación del Atlántico para que se atienda con celeridad la solicitud de intervención que se ha elevado en varias oportunidades.

Voces de ciudadanos

Milena Navarro, madre de familia de tres estudiantes del Itida, expresó que cada vez que los agentes de tránsito no están en la zona, deben idear cómo cruzar la carretera generalmente transitada por buses intermunicipales y urbanos, taxis, motos y mulas.

“Cuando los agentes no están, los niños tienen que arriesgarse a detener el tráfico para poder pasar, o esperar a que de pronto haya un adulto que les ayude a cruzar. Es un sector donde hay muchos colegios; son muchos niños los que tienen que estar atravesando constantemente la vía y es bastante complejo”, expresó la mujer.

A su turno, Andrés Torres, comerciante que trabaja a diario a un costado del puente peatonal, advirtió que ya se han registrado varios accidentes debido a que los conductores no ceden el paso, situación que también afecta a estudiantes.

Esta casa editorial conoció que los agentes de tránsito enfrentan dificultades para lograr que los vehículos cedan el paso, ya que muchos circulan a altas velocidades. Incluso, uno de los funcionarios fue atropellado por un conductor que no respetó las normas de tránsito.

Avanza gestión

Frente a los señalamientos de la administración municipal, la Gobernación del Atlántico anunció que adelantan trámites técnicos y financieros para solucionar el estado de la estructura.

“Desde la Gobernación del Atlántico estamos haciendo un gran esfuerzo técnico y financiero para dar solución al estado del puente peatonal a la altura del Inem”, notificó el gobernador Eduardo Verano.

Cortesía

Aseveró que el proyecto ya cuenta con estudios y diseños técnicos. Además, indicó que el ente territorial se encuentra estructurando los mecanismos presupuestales para la intervención dentro del plan de obras del año.

Asimismo, el mandatario aseguró que se ha avanzado en esta solución a pesar de que la infraestructura está ubicada sobre una vía a cargo del Invías: “Hemos priorizado la protección de la vida y la seguridad de nuestros niños, niñas y jóvenes, así como de toda la comunidad educativa y peatonal del sector”.

El llamado desde Soledad

El secretario de Obras Públicas de Soledad, José Carlos Galindo, fue el encargado de confirmar que se envió un oficio a la Gobernación del Atlántico para conocer los avances en la rehabilitación del puente.

“Esta infraestructura es de vital importancia para el paso continuo de estudiantes, docentes y todas las personas que por ahí transitan”, dijo el funcionario, al tiempo que recalcó que existen cuatro instituciones educativas que a diario utilizan este puente.

Recordó que se ha venido solicitando información clara y precisa sobre la ejecución del proyecto, especialmente el cronograma de inicio de actividades, a la Gobernación del Atlántico: Lo anterior con el fin de conocer los tiempos estimados de intervención y las acciones que permitan mitigar los riesgos actuales para la comunidad”.

Por otro lado, la Alcaldía fue enfática en que no hay continuación de las obras pese a los compromisos previamente informados por la Gobernación del Atlántico mediante oficios radicados en 2024 y 2025.

“En mayo de 2025, el proyecto se encontraba en etapa precontractual, a la espera de la culminación de trámites técnicos, jurídicos y administrativos para su publicación en la plataforma SECOP II; sin embargo, a la fecha la infraestructura no ha sido intervenida y continúa en condiciones desfavorables, aun cuando ya inició el calendario escolar correspondiente a la vigencia 2026”, informó el ente territorial.