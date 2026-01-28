Desde esta semana vuelve a los diferentes sectores de la ciudad de Barranquilla la estrategia ‘A Tu Barrio Mercado’, una iniciativa que ofrece un punto de venta con productos frescos durante cada sábado del mes a la ciudadanía

Es así que estos últimos días de enero la primera parada de esta iniciativa fue el barrio La Luz, donde la gerente de ciudad, Ana María Aljure resaltó la nueva modalidad del mercado.

“Bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Char se están complementando los puntos de venta fijos de mercado que visitan periódicamente los parques de Barranquilla, los cuales continuarán operando de manera habitual. Así, ‘A Tu Barrio Mercado’ sigue ampliando las oportunidades para beneficiar a más comerciantes y acercar su oferta de frutas, verduras, abarrotes y proteínas a las comunidades”, dijo.

A su vez, reafirmó que: “esta es una apuesta de la Alcaldía pensada para nuestra gente, para llevar bienestar directamente a los barrios y facilitar el acceso a productos esenciales de la canasta familiar. En esta jornada impactamos cerca de 1.000 personas en el barrio La Luz, y ese es el camino: que nuestras comunidades se sientan acompañadas, y seguir acercando oportunidades, alimentos de calidad y desarrollo económico a cada rincón de la ciudad”.

Además, Aljure resaltó que la estrategia también impulsa a productores, comerciantes y emprendedores locales. Por eso extendió una invitación al sector productivo y a los empresarios a sumarse, “porque cuando trabajamos juntos, ganan las familias y gana Barranquilla”.

Cabe recordar que durante el pasado año 2025 la estrategia ‘A Tu Barrio Mercado’ desarrolló ocho ediciones, registrando ventas aproximadas por 700 millones de pesos y la participación de más de 6.000 visitantes y compradores, quienes respaldaron a los emprendedores locales.

Adicionalmente, la estrategia ha generado espacios de capacitación para vendedores informales y reubicados, fortaleciendo sus competencias comerciales y brindándoles herramientas para llegar a nuevos públicos, promover mejor sus productos y aumentar sus ventas.