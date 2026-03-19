Un total de 386 adultos mayores se sumaron como nuevos beneficiarios del Subsidio Distrital del Adulto Mayor en Barranquilla, en una jornada realizada en el Gran Bazar que convocó a personas de distintos sectores de la ciudad.

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La iniciativa, liderada por la administración del alcalde Alejandro Char, busca fortalecer el apoyo económico a esta población vulnerable, garantizando mejores condiciones de vida y mayor bienestar en sus hogares.

Con esta ampliación, el programa supera los 5.000 beneficiarios, consolidándose como una de las estrategias sociales enfocadas en la atención integral de los adultos mayores en el Distrito.

Durante la jornada, decenas de personas acudieron desde tempranas horas para completar su proceso de inscripción, muchos de ellos acompañados por familiares, en busca de acceder a este apoyo económico.

“¡386 abuelitos son los nuevos beneficiarios del Subsidio Distrital del Adulto Mayor! Con ellos, más de 5 mil personas recibirán este apoyo para seguir dignificando sus vidas”, expresó el alcalde a través de sus redes sociales.

¡386 abuelitos son los nuevos beneficiarios del Subsidio Distrital del Adulto Mayor! Con ellos, más de 5 mil personas recibirán este apoyo para seguir dignificando sus vidas.



En Barranquilla no paramos de trabajar por el bienestar y la vida digna de nuestros abuelos. Este… pic.twitter.com/zmRXbnIgIt — Alejandro Char (@AlejandroChar) March 19, 2026

Los beneficiarios destacaron el impacto que representa este subsidio en su vida diaria, especialmente para cubrir gastos básicos como alimentación y servicios públicos.

“Me siento muy contento y agradecido. Este beneficio me sirve para el mercado y los servicios”, manifestó Javier Pájaro Duarte, uno de los nuevos beneficiarios.

De igual forma, Graciela, otra de las asistentes, resaltó la importancia de este tipo de espacios, señalando que representan un alivio económico significativo para quienes no cuentan con pensión.

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La administración distrital indicó que este programa responde a las necesidades expresadas por los adultos mayores en distintos recorridos comunitarios, con el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar una atención más incluyente.

Con estas acciones, el Distrito busca continuar fortaleciendo su oferta social y asegurar que más adultos mayores accedan a beneficios que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

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