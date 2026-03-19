La Alcaldía de Puerto Colombia puso en marcha el Plan Blindaje Zonal en Ciudad Mallorquín, una estrategia orientada a fortalecer la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias en este sector de Sabanilla Montecarmelo.

El plan contempla la presencia permanente de 10 unidades de la Policía Nacional, además de 2 unidades móviles y 2 patrullas tipo microcuadrantes, encargadas de realizar labores de vigilancia, control y acompañamiento a los residentes.

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El alcalde Plinio Cedeño explicó que esta intervención busca reforzar la presencia institucional y mejorar la percepción de seguridad en la zona.

“Aquí estamos como Administración Municipal haciendo presencia y garantizando entornos seguros para todos. Queremos que las familias se sientan protegidas”, afirmó el mandatario.

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La estrategia también incluye la instalación de cuatro sistemas de alarmas comunitarias con cámaras de alta resolución, que permitirán prevenir delitos y facilitar la identificación de personas involucradas en hechos delictivos.

Desde la comunidad, el presidente de la Junta de Acción Comunal de Ciudad Mallorquín, Sergio Lobelo, destacó la implementación del plan y el acompañamiento de las autoridades.

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“Estamos muy contentos con esta iniciativa. Esperamos que estas medidas sigan fortaleciéndose para brindar tranquilidad a las familias que residen en el sector”, señaló.

Con este tipo de acciones, la administración municipal busca consolidar entornos más seguros y mejorar la convivencia en zonas residenciales del municipio.

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