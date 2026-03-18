En la ciudad de Barranquilla la oferta de las Escuelas de Formación Deportiva ya se encuentra habilitada con más de 4.200 cupos para niños y niñas, entre los 6 y 13 años de las cinco localidades del distrito, que tendrán la oportunidad de tener un espacio de recreación y desarrollo integral durante este 2026.

El programa ofrecerá 14 disciplinas deportivas, que se desarrollarán en escenarios deportivos y parques de toda la ciudad, incluyendo baloncesto, béisbol, boxeo, fútbol, fútbol sala, kárate, natación, voleibol piso, patinaje, skateboarding, tenis, tenis de mesa y voleibol playa.

Además, como novedad este año el programa incorpora paranatación, ampliando la oferta deportiva y fortaleciendo la inclusión dentro del proceso formativo.

La iniciativa también contempla acciones en instituciones educativas del Distrito de Barranquilla, con un enfoque incluyente y participativo que permitirá identificar y acompañar nuevos talentos deportivos que puedan proyectarse hacia las reservas técnico-deportivas de alto rendimiento.

Sumado a esto, la Alcaldía de Barranquilla resaltó que el programa busca disminuir la deserción escolar, estimular la práctica deportiva como herramienta para el desarrollo motriz y social, y promover la inclusión a través del deporte en las diferentes localidades de la ciudad.

De esta manera, a través de este proyecto, la administración distrital pretende fortalecer los procesos de iniciación deportiva como una estrategia para el desarrollo de habilidades motrices básicas, la apropiación de la práctica deportiva y la construcción de hábitos asociados a un estilo de vida activo y saludable.