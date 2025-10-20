En medio de la lúdica jornada del torneo ‘Encesta Atlántico’, el municipio de Galapa obtuvo los primeros puestos en el concurso departamental que reunió a los equipos de baloncesto más destacados del territorio.

Lea también: ExpoEmpleo ofrecerá más de 1.300 vacantes: estas son las profesiones más demandadas de la feria

Momentos de emoción, entrega y orgullo inundaron a los participantes de Galapa cuando se coronaron como campeones departamentales de Baloncesto Masculino y subcampeones departamentales femenino.

Con una selección conformada por jugadores de los clubes Halcones, Jaguares y Comboys, el equipo masculino alcanzó la gloria tras una final intensa frente al representativo de Malambo. Por su parte, el conjunto femenino se quedó con el subcampeonato tras un enfrentamiento vibrante también ante Malambo.

El alcalde de Galapa, Fabián Bonett Berdugo, acompañó a los equipos durante las finales en el Polideportivo Isolina Majul de Malambo, compartiendo con los deportistas y celebrando este triunfo: “esto es orgullo galapero. Aquí hay talento, disciplina y corazón. Seguiremos apoyando el deporte porque en Galapa el futuro se entrena, se vive y se celebra”, expresó.

Finalmente, la administración municipal aseveró que este logro fue posible gracias al liderazgo de los coordinadores Fredy Trezza y Jassir De Las Salas, junto al cuerpo técnico de Deporte Galapa, encargados de las Escuelas de Formación Deportiva del municipio.

Los ganadores

Durante el torneo, el talento galapero también brilló de manera individual con tres reconocimientos especiales: Jeremy Bedoya fue elegido Jugador Más Valioso (MVP) del campeonato, mientras que en la categoría femenina, Geraldine Trezza se destacó como la mejor triplera y Michelle Borero como la jugadora con más rebotes, lo que demostró el alto nivel y la proyección deportiva de los atletas de Galapa.

Le puede interesar: Más de 72 mil metros lineales de cableado se han intervenido en Barranquilla por desuso o deterioro