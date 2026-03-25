Los actores electorales que estuvieron presentes en la décimo séptima reunión del comité de seguimiento electoral en Barranquilla y el departamento del Atlántico resaltaron la labor realizada durante la pasada jornada de comicios legislativos y de consultas interpartidistas.

De acuerdo Javier Rosero, coordinador regional Atlántico de la MOE, hubo un balance positivo, y sin contratiempos en las elecciones:

“Se pudo lograr la identificación, y no hubo ni un sólo observador que se quedara sin entrar a un sitio de votación. Todo se verificó oportunamente”.

Agregó: “no se presentó ninguna irregularidad con las plataformas del CNE en el Atlántico”.

A su vez, Rosero mencionó que “los actores electorales que estuvieron presentes en la reunión, destacaron la labor realizada por el Consejo Nacional Electoral, a través de las plataformas Comitium y Cuentas Claras, que garantizan la legitimidad y transparencia en la jornada electoral de esta región del país”.

A su turno, Alberto Peña, representante del partido Liberal en el Atlántico manifestó: “En cuanto a las cuentas de votos, todos los partidos están haciendo el proceso de consolidación de las cuentas de cada uno de los candidatos y las cuentas propias de los partidos. El CNE fue recíproco”.

Fue enfático en que “hubo un acierto del CNE, con los dos delegados del Tribunal de Garantías que colocaron en esta región del país. Unas personas muy atentas y colaboradoras.”

Cabe recalcar que las últimas semanas, antes de las elecciones, varias comisiones del CNE realizaron visitas de acompañamientos y respaldo a todas las candidaturas para que se cumpliera todo de acuerdo a la normatividad vigente, garantizando así la transparencia y legitimidad en este proceso electoral.