A través de un comunicado emitido este lunes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que el proceso de escrutinio de votos en el exterior avanza de manera ágil a través de ocho subcomisiones y con corte a la fecha, el avance global es del 98%.
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Además, precisa la corporación de la Organización Electoral que seis de las ocho subcomisiones han alcanzado el 100% de avance y las dos restantes superan el 98% y están a la espera de pliegos internacionales específicos.
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Así las cosas, la subcomisión a cargo del magistrado Benjamín Ortiz Torres ya está en el 100%, la de la togada Maritza Martínez Aristizábal también en el 100%.
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Mientras tanto, la subcomisión de la magistrada Fabiola Márquez, que tiene pendiente Rusia, está en el 98,07% y la del togado Alfonso Campo Martínez en el 100%.
La subcomisión del magistrado Álvaro Echeverry Londoño en el 100%, la de la togada Alba Lucía Velásquez, que tiene pendiente Ghana, está en el 98,08%, la del magistrado Altus Alejandro Baquero está en el 100% y la del togado Álvaro Hernán Prada también en el 100%.
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Señaló la corporación que en el escrutinio general “se consolidaron los resultados de las elecciones del 8 de marzo de 2026 tras 19 días de trabajo”.
En este sentido en Cundinamarca aparece una única circunscripción pendiente para Cámara de Representantes, debido a la resolución de reclamaciones; en el Chocó, la declaratoria de elección será adoptada por la comisión escrutadora nacional tras resolver recursos de apelación. Y en los demás departamentos y el Distrito Capital, la elección ya fue declarada.
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Y la proyección es que si se reciben los pliegos pendientes del exterior, el CNE proyecta iniciar los escrutinios nacionales el lunes 6 de abril.
Al respecto, el presidente de la Corporación, magistrado Cristian Quiroz, destacó que “el modelo de ocho subcomisiones permitió reducir significativamente los tiempos de procesamiento en comparación con periodos anteriores”.