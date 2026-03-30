La Corte Suprema de Justicia le trasladó al Senado de la República una solicitud de la defensa del congresista Wadith Manzur, del Partido Conservador, detenido por el caso de la Ungrd, y quien pide evaluar la posibilidad de que tome posesión como senador el próximo 20 de julio, día en que arranca el nuevo Congreso.

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La Sala de Instrucción del máximo tribunal de la justicia ordinaria trasladó al Senado la solicitud que hizo el abogado Javier Araujo.

El defensor del legislador cordobés argumenta que, aunque la detención preventiva es legal, esta no debería impedir el ejercicio de los derechos políticos.

“Aunque las medidas de aseguramiento sean constitucionalmente legítimas, no pueden traducirse en la anulación total del contenido esencial de los derechos políticos, lo que sobrevendría, en su criterio, a la prohibición absoluta de materializar el acto de posesión”, se lee.

No obstante, la Corte explicó que no tiene funciones consultivas para pronunciarse sobre la viabilidad de la posesión ni sobre los efectos de la medida de aseguramiento al respecto.