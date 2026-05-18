El liderazgo de Germán Vargas Lleras ha mantenido una presencia determinante en distintos procesos electorales recientes. Pese a su fallecimiento el pasado viernes 8 de mayo de 2026, las directrices políticas que dejó como principal referente de Cambio Radical siguen teniendo incidencia en la dinámica política del país.

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En distintas entrevistas, su hija Clemencia Vargas ha reiterado que el legado político del exvicepresidente se ha expresado en el respaldo a aspirantes que no representen la continuidad del gobierno actual. Sin embargo, este domingo fue más contundente y anunció públicamente su preferencia por uno de los candidatos presidenciales.

“Vamos todos a votar, votemos por Abelardo. No podemos no llegar unidos. Como lo dijo GVLL (Germán Vargas Lleras). Con el que vaya punteando”, expresó en su cuenta de Instagram.

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La publicación estuvo acompañada de la imagen de una encuesta en la que Iván Cepeda registra un 36 % de intención de voto, mientras que Abelardo De La Espriella aparece con un 31,5 %.

Aunque este tipo de pronunciamientos no tiene carácter obligatorio, sí puede interpretarse como una señal relevante para las bancadas de Cambio Radical en el Congreso. Sus integrantes, que desde antes de Semana Santa venían sosteniendo reuniones internas para discutir la agenda legislativa, han mantenido posturas diversas frente a las elecciones.

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Finalmente, en el Congreso, algunos ya habían hecho público su apoyo. Entre ellos, los representantes Carlos Fernando Motoa y Lina Garrido, quienes respaldan a Abelardo De La Espriella, mientras que Carolina Arbeláez ha manifestado su apoyo a Paloma Valencia.