Teniendo en cuenta el inicio de la Semana Mayor, la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (C.R.A.), en alianza con la Arquidiócesis de Barranquilla, implementó la campaña ambiental “Semana Santa en paz con la naturaleza”.

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Esta iniciativa busca promover la protección de los ecosistemas y generar conciencia ciudadana sobre prácticas que afectan la biodiversidad durante esta temporada. Asimismo, tiene como objetivo sensibilizar a las comunidades sobre la importancia de adoptar comportamientos responsables con el medio ambiente.

Entre las recomendaciones, la campaña invita a los fieles a reemplazar el uso de la palma de cera durante las celebraciones litúrgicas, especialmente el Domingo de Ramos. En su lugar, promueven el uso de plántulas que posteriormente puedan ser sembradas, contribuyendo así a la restauración ecológica y al cuidado de la naturaleza.

Por otro lado, la iniciativa hace un llamado a evitar la comercialización y consumo de especies silvestres como la iguana y la hicotea, cuya captura y tráfico aumentan en esta época del año, poniendo en riesgo su supervivencia y el equilibrio de los ecosistemas.

“Invitamos a los atlanticenses a que vivan una Semana Santa en paz con la naturaleza y con plena conciencia ambiental. De la mano con la Iglesia, hacemos un llamado a reemplazar la palma de cera, pues su extracción afecta gravemente al ecosistema y destruye el hábitat del loro orejiamarillo, especie amenazada que depende de esta planta para su supervivencia. El mensaje es claro: esta Semana Santa sembremos vida, protejamos nuestra biodiversidad y asumamos un compromiso real con el cuidado de la casa común, garantizando un futuro sostenible para las próximas generaciones”, afirmó Jesús León Insignares, director general de la C.R.A.

Como parte de esta estrategia, la campaña inició el pasado domingo 22 de marzo, una semana antes del Domingo de Ramos, con jornadas de sensibilización en ocho parroquias del departamento.

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Durante estas actividades, los párrocos transmitieron el mensaje ambiental al finalizar las eucaristías, y posteriormente, funcionarios de la C.R.A. realizaron la entrega de separadores informativos y semillas a los feligreses, incentivando prácticas sostenibles.

Asimismo, el próximo Domingo de Ramos la C.R.A. estará realizando la entrega de 5 mil plántulas en distintas iglesias del departamento del Atlántico, como una alternativa sostenible al uso de la palma de cera.

Esta jornada busca facilitar a los feligreses opciones amigables con el medio ambiente, fomentando la siembra y el compromiso ciudadano con la conservación de los recursos naturales.