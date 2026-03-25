Para aquellas personas que tienen planeado viajar durante Semana Santa, puentes festivos y vacaciones a mitad de año, el Ministerio de Salud y Protección Social los invitó de manera urgente a verificar y actualizar sus esquemas de vacunación frente a la Fiebre Amarilla y Sarampión, enfermedades que siguen circulando en el país.

La cartera ministerial informó que las personas que viajan a zonas de riesgo dentro del país -especialmente al departamento del Tolima, entre otros destinos con presencia del mosquito transmisor - deben contar con la vacuna contra la Fiebre Amarilla aplicada al menos 10 días antes del viaje, tiempo necesario para que la protección sea efectiva.

Adicionalmente, puso de presente que si ya han pasado más de 10 años desde la última dosis, quienes vivan o transiten por los municipios del Tolima con casos confirmados deben recibir una dosis de refuerzo.

Por otra parte, debido al incremento de casos de sarampión en la región, las personas que viajen a Canadá, Estados Unidos o México deben revisar su antecedente vacunal y, de ser necesario, aplicarse una dosis de refuerzo al menos 15 días antes del viaje.

El Ministerio confirmó que el país cuenta con las dosis de vacunas para proteger la vida de la población y continúa con la entrega habitual a las entidades territoriales.

“La vacunación continúa con normalidad en todo el territorio nacional, y el Gobierno Nacional mantiene su compromiso de asegurar el suministro oportuno de todos los biológicos del PAI”, afirmó el ministro de Salud, Doctor Guillermo Alfonso Jaramillo.

Fiebre Amarilla

Desde el inicio del brote en 2024, se han confirmado 179 casos de fiebre amarilla, de los cuales 79 personas fallecieron. Los casos presentados durante 2026 se han registrado, en su mayoría, en personas no vacunadas que viajaron desde otros departamentos como Cundinamarca, Norte de Santander, Boyacá y Bogotá hacia zonas donde el virus circula activamente.

La vacuna contra la fiebre amarilla está indicada a partir de los 9 meses en todo el territorio nacional y a partir de los 9 meses incluyendo mayores de 60 años en las zonas de alto y muy alto riesgo.

La dosis de refuerzo se realiza si han pasado más de 10 años desde la última dosis en todas las personas que vivan o se desplacen por los municipios de Cunday, Villarrica, Icononzo, Purificación, Prado, Dolores, Chaparral, Ataco, Planadas, Rioblanco, Ortega, Carmen de Apicalá, Suarez y San Antonio en el Tolima.

Y para las personas que recibieron la vacuna durante la gestación deben aplicarse un refuerzo 6 meses después de terminar el embarazo

Sarampión

En lo que va de 2026, Colombia ha confirmado 4 casos importados de sarampión y, a la fecha, no se reportan casos autóctonos.

Frente al riesgo de nuevos casos por el aumento de tránsito hacia países con circulación activa, el Ministerio hizo un llamado a verificar el antecedente vacunal o aplicar una dosis de refuerzo con al menos 15 días de anterioridad.

La vacuna está indicada en niños y niñas entre 6 y 11 meses, los cuales deben recibir la “dosis cero” contra sarampión si viajan a países con alto riesgo en particular México, EEUU y Canadá o viven en municipios priorizados, esta dosis no remplaza las dosis del esquema a los 12 y 18 meses.

Para los niños y niñas de 1 a 10 años, deben contar con dos dosis de triple viral, manteniendo el esquema definido de vacunación.

Con respecto a los viajeros a países con alto riesgo de transmisión, en particular México, EEUU y Canadá que sean mayores de 6 meses sin antecedente vacunal, se aplica una dosis al menos 15 días antes del viaje.