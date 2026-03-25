La Alcaldía de Soledad, en alianza con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia, realizó la entrega de 142 computadores para educar a estudiantes de seis instituciones educativas oficiales del municipio.

El evento tuvo lugar en la Institución Educativa John F. Kennedy, donde la comunidad académica celebró este importante avance hacia el cierre de la brecha digital.

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De los equipos entregados, 92 fueron destinados a la Institución Educativa John F. Kennedy, mientras que las instituciones Luis R. Caparroso, Dolores María Ucros, Josefa Donado, Sagrado Corazón y Nuestra Señora del Carmen recibieron 10 computadores cada una.

Durante el evento, la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval Ibáñez, destacó la importancia de esta entrega como una apuesta firme por el futuro de la juventud: “Hoy no solo estamos entregando computadores, estamos entregando oportunidades, sueños y herramientas para que nuestros jóvenes construyan un mejor mañana. Desde nuestra administración seguimos comprometidos con una educación digna, moderna y con calidad”.

Por su parte, la ministra de las TIC, Karina Murcia, resaltó el impacto de esta iniciativa en el desarrollo educativo del país: “Cada computador que llega a manos de un estudiante representa una puerta que se abre al conocimiento, a la innovación y a nuevas posibilidades. Seguimos trabajando de la mano con los territorios para garantizar que la tecnología sea un derecho y no un privilegio”.

En la misma línea, la secretaria de Educación, Carolina Correa, subrayó el compromiso institucional con el fortalecimiento del sector educativo: “Esta entrega es el reflejo de un trabajo articulado que busca brindar mejores condiciones a nuestros estudiantes. Estamos convencidos de que la tecnología es clave para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en nuestras instituciones oficiales”.

Durante la jornada también se escucharon voces de agradecimiento que reflejan el impacto de esta iniciativa. El rector de la Institución Educativa John F. Kennedy, Alberto Adarragá, expresó, “damos gracias al gobierno central y a la Alcaldía de Soledad, por estos computadores que serán una gran ayuda para nuestros estudiantes, ya que podrán llevárselos a sus casas y a las clases de articulación con el Sena”.

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Asimismo, el estudiante como Stanley Cuesta, manifestó estar “muy contento de ser uno de los beneficiados con un computador, es mi primer equipo lo voy a cuidar mucho y sé que me va servir para cuando ingrese a la universidad a estudiar ingeniería mecatrónica”, cerró.