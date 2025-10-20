En aras de impulsar el empleo en el Atlántico, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) realizará la Feria ExpoEmpleo Sena 2025 este jueves 23 de octubre, un espacio que reunirá a más de 20 empresas líderes del Atlántico con cientos de buscadores de empleo y aprendices en proceso de formación.

Lea también: Se acerca al Caribe colombiano onda tropical con potencial de formación ciclónica

El evento se realizará en el Salón Giacometto del Centro de Comercio y Servicios, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y contará con una oferta de 1.300 vacantes en diversos sectores productivos. Los asistentes podrán acercarse con su hoja de vida actualizada y sus respectivos soportes para participar en los procesos de selección.

“El Sena es el puente entre el talento y las oportunidades. A través de estas ferias fortalecemos la empleabilidad en el Atlántico, promoviendo que nuestros aprendices y egresados encuentren un camino real hacia el trabajo digno y productivo. Este es un espacio para hacer visible el talento que forma nuestra institución y para responder a las necesidades del sector empresarial”, afirmó Elizabeth Tuberquia, directora encargada Sena Atlántico.

Entre los perfiles más demandados se encuentran asesor comercial, técnico eléctrico y mecánico de mantenimiento industrial, operario de confección, mesero, auxiliar contable, asesor call center bilingüe, jefe de cartera, electricista, auxiliar logístico e inspector de seguridad y salud en el trabajo, entre otros.

Le puede interesar: Aumenta participación electoral de jóvenes del Atlántico en votaciones de Consejos Municipales

Finalmente, el establecimiento público sostuvo que este espacio representa una valiosa oportunidad para egresados, aprendices y ciudadanos en general que buscan fortalecer su vinculación laboral o realizar sus prácticas formativas.