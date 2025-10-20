Compartir:
Por:  Redacción Locales

En aras de impulsar el empleo en el Atlántico, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) realizará la Feria ExpoEmpleo Sena 2025 este jueves 23 de octubre, un espacio que reunirá a más de 20 empresas líderes del Atlántico con cientos de buscadores de empleo y aprendices en proceso de formación.

El evento se realizará en el Salón Giacometto del Centro de Comercio y Servicios, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y contará con una oferta de 1.300 vacantes en diversos sectores productivos. Los asistentes podrán acercarse con su hoja de vida actualizada y sus respectivos soportes para participar en los procesos de selección.

“El Sena es el puente entre el talento y las oportunidades. A través de estas ferias fortalecemos la empleabilidad en el Atlántico, promoviendo que nuestros aprendices y egresados encuentren un camino real hacia el trabajo digno y productivo. Este es un espacio para hacer visible el talento que forma nuestra institución y para responder a las necesidades del sector empresarial”, afirmó Elizabeth Tuberquia, directora encargada Sena Atlántico.

Entre los perfiles más demandados se encuentran asesor comercial, técnico eléctrico y mecánico de mantenimiento industrial, operario de confección, mesero, auxiliar contable, asesor call center bilingüe, jefe de cartera, electricista, auxiliar logístico e inspector de seguridad y salud en el trabajo, entre otros.

Finalmente, el establecimiento público sostuvo que este espacio representa una valiosa oportunidad para egresados, aprendices y ciudadanos en general que buscan fortalecer su vinculación laboral o realizar sus prácticas formativas.