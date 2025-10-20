En el departamento del Atlántico se registraron 94.217 votantes en las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud de este domingo, lo que representa un aumento de aproximadamente el 5% frente a las cifras de la votación anterior en el año 2021.

Para el gobernador Eduardo Verano, estos datos resaltan el esfuerzo de las nuevas generaciones para ejercer su participación ciudadana y participar en la toma de decisiones de los territorios.

“Se registraron 94.217 votantes en esta contienda electoral, lo cual representa un aumento de aproximadamente 5 %, frente a la cifra oficial de electores de la votación anterior en el año 2021, cuando se registraron 71.000 jóvenes que ejercieron su derecho al voto. Estamos muy contentos y orgullosos de haber hecho todo este esfuerzo interinstitucional y que los jóvenes hayan elevado su participación en las urnas de estas elecciones”, informó.

Agregó que: “este ejercicio electoral representa un avance en la pedagogía democrática que permite elevar la conciencia de la democracia en el departamento. Si tenemos a jóvenes más informados, más interesados en la cosa pública tendremos una generación de atlanticenses más comprometidos con saber de políticas públicas y eso ya es un avance incalculable”.

A su vez, la gerente de Capital Social, Karina Llanos, resaltó que este proceso fue enriquecedor para la democracia y para la población juvenil que se acerca al conocimiento de cómo funciona el Estado.

“La Gerencia de Capital Social fue la columna vertebral de la participación juvenil en el Atlántico para estas elecciones, fruto de talleres, campañas y encuentros con jóvenes que hoy hacen historia y esperamos que este paso los lleve a diseñar políticas que les traigan muchos beneficios”, dijo la gerente Llanos.

Mientras tanto, el consejero para la Convivencia, Manuel Díaz, confirmó el parte de tranquilidad en todo el territorio durante toda la jornada electoral.

“Las elecciones contaron con todas las garantías por parte de la Gobernación, la Registraduría, la Procuraduría y la Policía Nacional, con monitoreo en tiempo real desde el Puesto de Mando Unificado”, aseguró.

De esta manera, la Policía del Atlántico reportó que el debate electoral transcurrió sin novedades ni capturas, con asistencia importante de los jóvenes y acompañamiento permanente de las autoridades en todos los puestos de votación.

Además, las autoridades competentes indicaron que no hubo delitos electorales ni problemas o interrupciones del orden público.

Votación en los municipios

Dentro de la lista de los 25 municipios de Colombia en los que más votaron los jóvenes hay 5 que son del Atlántico: Tubará en el tercer puesto, Palmar de Varela en el 4, Polonuevo en el puesto 8, Suan en el 10, Santa Lucía el 24 y Manatí en el puesto 25.

Según la Registraduría, ningún municipio del Atlántico está entre los 30 de mayor abstención.

Puso de presente que en el caso del municipio de Repelón se presentó una evidente disminución en este indicativo al pasar de una participación de jóvenes del 2 % en 2021 al 18 % en 2025.

Así las cosas, Repelón llegó a estar en el tercer puesto con mayor nivel de abstención en el anterior debate electoral y en este repuntó de manera significativa.