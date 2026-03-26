El incremento de las tarifas del impuesto predial en Barranquilla ha generado una ola de inconformismo entre la ciudadanía y los gremios, debido al impacto que representa para la economía de los hogares y el sector productivo.

De acuerdo con los reportes que se han conocido en las últimas semanas, en algunos casos se han reportado aumentos entre el 40 % y 300 %, por lo que se ha solicitado al Distrito que se revisen los criterios que han sido utilizados para la liquidación de este tributo.

Este panorama ha conllevado a la aprobación de un debate de control político en la Comisión Primera del Concejo de Barranquilla para resolver las inquietudes de los ciudadanos.

“Estamos evidenciando aumentos significativos tanto en el valor del predial como en los avalúos catastrales y la ciudadanía merece total claridad sobre los criterios técnicos utilizados en este proceso y en la toma de estas decisiones”, aseguró el concejal Andrés Ballesteros, del Partido Centro Democrático.

El cabildante expuso que, de acuerdo con la normatividad vigente en el país, las actualizaciones catastrales deben reflejar el valor real de los predios, considerando factores como la ubicación, el uso del suelo, las características físicas del inmueble y las dinámicas del mercado inmobiliario.

“Uno de los puntos más críticos es la evidente desconexión entre los nuevos valores establecidos y la capacidad de pago de los ciudadanos. Hoy, muchas familias están enfrentando incrementos que no corresponden con sus ingresos reales, lo que está generando dificultades para cumplir con esta obligación.”, anotó.

A esto se suma una propuesta hecha por el concejal Antonio Bohórquez para abordar esta problemática en una sesión plenaria del cabildo distrital.

“Queremos que Gestión Catastral venga y nos diga por qué se ha disparado, desde el 2020, el cobro del impuesto predial. Que nos muestre el estudio en el que se fundamenta, porque se golpea el bolsillo de los barranquilleros. Eso también afecta a comerciantes, a dueños de negocios”, indicó el representante del Polo Democrático Alternativo y Pacto Histórico.

Desde los gremios

Zandra López, presidenta del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, se refirió a la alerta que existe entre distintos sectores productivos y empresariales ante los aumentos “intempestivos e injustificados” en el impuesto predial en la capital del Atlántico.

En las últimas semanas, de acuerdo con la líder gremial, se han registrado múltiples denuncias que han dejado en evidencia los aumentos, lo que ha generado un creciente malestar ciudadano y ha conllevado a un debate público sobre los criterios utilizados para la liquidación de estos tributos.

“Los gremios manifestamos nuestra preocupación por el alza del impuesto predial en Barranquilla. Es fundamental que las autoridades brinden claridad sobre los criterios técnicos y administrativos que sustentan estos incrementos”, explicó.

López puso de presente que el aumento del avalúo catastral está generando diversos impactos en los sectores comercial y empresarial, en los cuales se han reportado incrementos de hasta un 50 % en el valor del impuesto predial.

“Esta situación representa una carga significativa que puede afectar la sostenibilidad de los negocios, la generación de empleo y la dinámica económica de la ciudad. Consideramos prioritario garantizar condiciones de transparencia, equidad y seguridad jurídica para los contribuyentes, así como evitar impactos negativos sobre la actividad productiva de Barranquilla”, puntualizó la líder gremial.

Distrito defiende las actualizaciones en el impuesto predial

John Calderón, gerente de Gestión de Ingresos del Distrito, aseguró que los incrementos que ha tenido el impuesto predial se encuentran dentro de los límites establecidos por la normatividad vigente.

“Para los predios de conservación, las alzas son inferiores al 4 %. Con respecto a los predios que por actualización catastral tuvieron algún tipo de modificación –sea en área de terreno o área construida– el límite establecido es del IPC más 8 puntos; es decir, 13, 1%”, explicó el funcionario.

Agregó que la norma establece una serie de excepciones que corresponde a los predios que han tenido cambios por procesos urbanísticos o el establecimiento de actividades industriales o comerciales.

“Sin duda, van a tener alzas porcentuales, pero se debe a que no estaban identificados en años anteriores y con el proceso de actualización, se pudo hacer la correspondiente identificación”, recalcó.

Cabe recordar que hasta el 27 de marzo, de acuerdo con el Distrito, los contribuyentes pueden cancelar el impuesto predial de la actual vigencia con descuento del 10% por pronto pago.