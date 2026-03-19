Con una inversión que casi duplica los recursos destinados el año anterior, la Gobernación del Atlántico fortalecerá en 2026 el Programa de Alimentación Escolar (PAE), una estrategia que busca mejorar el rendimiento académico, reducir la deserción y garantizar el bienestar de más de 52 mil estudiantes del departamento.

El programa, que beneficiará exactamente a 52.891 alumnos del sistema educativo oficial, contará con recursos cercanos a los 109 mil millones de pesos, una cifra superior a la destinada en 2025, cuando la inversión fue de poco más de 53 mil millones de pesos para atender a 49.370 estudiantes.

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa aseguró que el fortalecimiento del programa responde a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje.

“Una buena alimentación es clave para que nuestros estudiantes puedan concentrarse mejor, mejorar su desempeño académico y mantenerse en las aulas. Por eso seguimos apostando al fortalecimiento nutricional como base del desarrollo educativo”, señaló el mandatario.

El Programa de Alimentación Escolar busca no solo garantizar el acceso a alimentos durante la jornada académica, sino también fomentar hábitos de vida saludables mediante el consumo de productos nutritivos y, en lo posible, de origen local.

Por su parte, la secretaria de Educación del Atlántico, Maribel Castro Flórez, destacó que la alimentación adecuada tiene efectos directos en el proceso educativo.

“Está demostrado que una buena nutrición mejora la concentración, la capacidad de aprendizaje y el bienestar integral de los estudiantes. Por eso hacemos seguimiento riguroso para que cada ración cumpla con los estándares nutricionales establecidos”, afirmó.

Cómo se distribuirán los recursos

Del total de recursos disponibles para la vigencia 2026, la Gobernación aportó más de 13 mil millones de pesos de recursos propios, que junto con cerca de 32 mil millones asignados por el Gobierno nacional, garantizan la operación del programa.

Estos fondos serán destinados a:

Más de 6.700 millones de pesos para asegurar la continuidad de contratos vigentes.

Más de 34.500 millones para nuevos procesos de contratación del servicio.

Cerca de 3.400 millones para la interventoría encargada de supervisar la correcta ejecución del programa.

En total, más de 44.700 millones de pesos aseguran la operación del servicio de alimentación escolar en el departamento.

Más que alimentación

Desde la Secretaría de Educación también destacaron que el programa tiene un enfoque integral que va más allá del suministro de alimentos.

“Nuestro objetivo no es solo alimentar a los estudiantes, sino también educarlos en hábitos saludables que puedan mantener durante toda su vida”, explicó Castro Flórez.

El PAE hace parte de una estrategia nacional liderada por el Ministerio de Educación, en la que participan las entidades territoriales para garantizar tanto la financiación como la correcta ejecución del programa.

Las autoridades coinciden en que garantizar una adecuada nutrición es fundamental no solo para el aprendizaje, sino también para disminuir el ausentismo escolar y prevenir la deserción estudiantil.