Puerto Colombia se prepara para el Festival del Pescado 2026, una iniciativa que impulsa el turismo y la economía local

Puerto Colombia se alista para vivir uno de los eventos gastronómicos más importantes de la temporada con la realización del Festival del Pescado 2026, que se llevará a cabo del 20 al 23 de marzo en las playas del municipio.

La iniciativa, liderada por el líder social y creador de contenido Duvan de Ávila (@puurapresa), que busca dinamizar la economía del municipio y fortalecer el turismo gastronómico en Puerto Colombia, integrando a más de 16 restaurantes que presentarán innovadoras propuestas culinarias con pescado a un precio único accesible para todos.

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El festival nace como una evolución de otros eventos gastronómicos que han tenido gran impacto en el municipio, como el Festival de la Salchipapa y el Festival de Perros Suizos, actividades que lograron beneficiar a más de 40 comerciantes locales y mover cerca de 300 millones de pesos en ventas.

“Queremos demostrar que cuando la comunidad se une, se pueden crear oportunidades reales para nuestra gente. Este festival es una forma de apoyar a nuestros emprendedores, atraer visitantes y seguir posicionando a Puerto Colombia como un destino gastronómico y turístico del Caribe”, señaló Duvan de Ávila.

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Durante los cuatro días del festival, residentes y turistas podrán disfrutar de una experiencia completa frente al mar que incluye gastronomía, ambiente familiar, contenido digital en tiempo real e integración con el comercio local.

El evento contará con la participación de influenciadores, cobertura de medios regionales y una programación que busca destacar la creatividad de los chefs y la riqueza gastronómica del Atlántico.

El Festival del Pescado 2026 se proyecta como una plataforma para fortalecer la economía local, apoyar a los restaurantes del municipio y promover el turismo en las playas de Puerto Colombia.