Este es el año de los reconocimientos para uno de los acordeoneros que más aportes ha hecho a la internacionalización de la música vallenata. Se trata del villanuevero Israel Romero, mejor conocido como El Pollo Irra.

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El experimentado digitador, fundador junto al fallecido cantante Rafael Orozco del Binomio de Oro de América, será el gran homenajeado en la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, que se llevará a cabo del 29 de abril al 2 de mayo de 2026 en Valledupar, Cesar.

Cortesía Homenaje a Israel Romero por parte del Concejo de Valledupar.

Antes de que todo esto ocurra, el Concejo de Valledupar rindió este miércoles un sentido homenaje al maestro Israel Romero, en un acto cargado de memoria, música y gratitud por su invaluable aporte al folclor vallenato.

El presidente de la corporación, José Eduardo ‘Lalo’ Gnecco, resaltó la importancia de reconocer en vida a quienes han dejado huella en la cultura del país: “Este es un homenaje merecido para un hombre que ha engrandecido nuestro vallenato y que sigue siendo inspiración para todos”, expresó.

El conversatorio contó con la participación de grandes amigos y allegados del homenajeado como Rosendo Romero, Emiliano ‘Chiche’ Ovalle, Álvaro ‘Pangue’ Maestre y Rodrigo Daza, quienes compartieron anécdotas que reflejan la trayectoria, el legado y la calidad humana de “El Pollo Irra”.

Cortesía Homenaje a Israel Romero por parte del Concejo de Valledupar.

Por su parte, Israel Romero agradeció el reconocimiento y las muestras de cariño recibidas. “Me siento profundamente honrado y agradecido con mi tierra. Esto me motiva a seguir trabajando por nuestra música”, manifestó.

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El Concejo de Valledupar continúa fortaleciendo espacios que exalten el patrimonio cultural y las figuras que han construido la identidad vallenata.