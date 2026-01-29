Con obreros en distintos frentes y maquinaria en movimiento, las obras de mejoramiento en la calle 72 volvieron a tomar ritmo. Desde este martes se reactivaron las intervenciones a lo largo de este corredor estratégico, que actualmente registra un avance aproximado al 70 %.

Así lo confirmó el secretario de Obras Públicas del Distrito, Rafael Lafont, quien explicó que los trabajos se reactivaron con la incorporación de trabajadores en todos los frentes de obra, específicamente en los tramos comprendidos entre las carreras 38 y 41, 41 y 43, 44 y 46, 46 y 47, así como entre las carreras 55 y 60.

Explicó, además, que en estos sectores se adelantan labores de mejoramiento de la subbase, fundida de plantillas en concreto, empalmes de tuberías de agua potable, además de otras intervenciones que se ejecutan en una sola fase, pero con varios frentes activos de manera simultánea. A esto se suma la llegada de losetas para el espacio público y la instalación de nuevos postes para el alumbrado público, lo que permitirá una transformación integral de la vía y su entorno.

Josefina Villarreal Los trabajadores avanzan en las intervenciones en el sector.

Pese a la magnitud de la obra, Lafont aclaró que la movilidad no se ha detenido. Actualmente, las 14 rutas de buses que circulan por la calle 72 continúan operando de manera ininterrumpida. Solo se realizan cierres temporales y puntuales en algunos tramos, necesarios para vaciados de concreto, cargue y descargue de materiales o labores de limpieza, todo esto debidamente coordinado con la Secretaría de Movilidad.

De acuerdo con el cronograma, a partir del mes de febrero comenzarán a habilitarse tramos completos, ya con servicios públicos renovados y andenes totalmente terminados, lo que permitirá a la ciudadanía empezar a ver resultados concretos del proyecto.

“Es de anotar que al contratista actualmente no se le debe ninguna factura por concepto de ejecución de esta obra por parte del Distrito de Barranquilla”, dijo Lafont.

Una vez se tenga un avance significativo en los tramos actualmente intervenidos, el Distrito dará inicio a las obras pendientes entre las carreras 47 y 54, sector que será atendido en cuatro frentes de trabajo adicionales.

Opinión de comerciantes

Para los comerciantes de la calle 72, la reactivación de las obras llegó con esperanza, pero también con el peso de meses difíciles. Alexis Herrera Bueno, comerciante del sector, aseguró que el proceso ha sido “bastante duro”, especialmente por la demora en la intervención de los andenes, lo que ha afectado directamente el flujo de peatones y el acceso a locales comerciales como la Galería 72.

“El problema es que la gente no tiene por dónde caminar. Los turistas, los compradores y quienes transitan a pie no podían entrar con facilidad, y eso se reflejó en las ventas”, explicó Herrera. A su juicio, si los trabajos se hubieran ejecutado con mayor agilidad, incluso con dobles turnos, el impacto para el comercio habría sido menor.

Una percepción similar tiene Jesús Maciel Rivera, quien trabaja en este sector desde hace más de 12 años, quien afirmó que la actividad comercial ha disminuido notablemente.

“Las ventas bajaron bastante porque la gente cree que la vía todavía está en construcción. Muchos prefieren no pasar por aquí”, señaló.

Según Maciel, esta situación ha hecho que algunos compradores opten por visitar otros puntos de la ciudad, afectando aún más al comercio tradicional de la avenida Shakira.