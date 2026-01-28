La ciudad de Barranquilla alista su cumbiódromo en la vía 40 para el desarrollo de los tradicionales desfiles de Carnaval en las próximas semanas. Por este motivo, el Distrito puso en marcha un operativo para la regulación de 48 puntos críticos de cableado aéreo alrededor de esta zona.

En ese sentido, Nelson Patrón Pérez, secretario de Control Urbano y Espacio Público, explicó que estas acciones pretenden garantizar las condiciones necesarias para que las carrozas se desplacen sin contratiempos por el par vial.

“A pocas semanas de dar inicio al Carnaval hay que cumplir con unas metas, y es los espectadores podrán apreciar este año la majestuosidad de carrozas de hasta 8 metros de alto, para lo cual tuvimos que definir los requerimientos técnicos y operativos durante mesas de seguimiento para que empresas operadoras de cableado dieran cumplimiento a las normativas y que se pueda lograr un espectáculo sin contratiempos”, expresó.

Dicho esto, el funcionario especificó que: “tenemos más de un 50% de avance en la intervención de puntos críticos para eliminar, unificar y tensionar cables. Vamos a retirar los cables y conexiones que carezcan de titularidad o responsable”.

De igual manera, Henry Karam, de la Oficina de Servicios Públicos, aseguró que: “para los recorridos de Carnaval estamos trabajando con las empresas, Claro, Tigo, Air-e, Ufinet Colombia, Movistar, Telefónica, Construseñales, K-Yena, entre otras, para hacer la inspección de los cableados que se encuentran por debajo de los 10 metros de altura, identificar y retirar cables conectados artesanalmente por algunos ciudadanos”.

De esta manera, las autoridades distritales confirmaron que mantendrán sus recorridos de inspección por la vía 40, en articulación con entidades como K-yena, Carnaval de Barranquilla S.A.S. y las empresas de servicios públicos.

Otras intervenciones

La administración distrital también continúa ejecutando obras de mejoramiento en la vía 40, entre calles 85 y 72, para poner a punto el cumbiódromo.

En primer lugar, se están construyendo andenes amplios, seguros y totalmente accesibles, con rampas para personas con discapacidad y movilidad reducida, garantizando una circulación cómoda y continua para todos.

Estas intervenciones también incluyen la recuperación integral del espacio público, optimizando la movilidad peatonal y la experiencia de quienes disfrutan de nuestros eventos culturales.

Al respecto, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, destacó la importancia de estas acciones. “Trabajamos día a día por un Carnaval más accesible, sostenible e inclusivo. En la vía 40, entre calles 85 y 72, la Alcaldía de Barranquilla avanza con microintervenciones para mejorar la movilidad de personas con discapacidad y movilidad reducida”.

Puso de presente que: “queremos tener más andenes amplios, seguros y accesibles, rampas accesibles, recuperación integral del espacio público. Alistamos nuestro cumbiódromo para que el Carnaval se viva accesible, seguro y digno, generando empleo y bienestar para nuestra gente”.