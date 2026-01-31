El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dio a conocer este sábado la designación en encargo de Tania Peñaranda como nueva agente interventora de la empresa Air-e, encargada del servicio de energía eléctrica en varios departamentos de la región Caribe.

Leer también: Ministerio de Minas y Energía descarta la posibilidad de un apagón en el Caribe

La decisión se adopta en el marco del proceso de intervención que adelanta el Gobierno nacional con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio, mejorar la prestación a los usuarios y fortalecer la estabilidad operativa y financiera de la empresa.

“Le deseamos obviamente el mejor éxito en esta labor que es difícil, y espero conversar con ella en los próximos días para poder seguir articulándonos. Nuestra obligación y nuestro compromiso con el pueblo caribeño es de seguir prestando el servicio público”, señaló el jefe de la cartera de Minas y Energía.

EL HERALDO conoció que Peñaranda estará en encargo por 20 días ya que el presidente Gustavo Petro deberá designar al quinto agente interventor; sin embargo, no se descartaría que la misma Tania ocupara el puesto de manera oficial.

Cabe recordar que ya han pasado cuatro agentes interventores desde que inicio este proceso. el primer interventor fue Carlos Arturo Diago Abello, quien lideró la etapa inicial tras la toma de posesión por parte de la Superservicios. En octubre de 2024 llegó Edwin Palma Egea, quien permaneció en el cargo hasta febrero de 2025, cuando salió para asumir como ministro de Minas y Energía.

Importante: Con firma de resolución, Minminas oficializa reducción de 500 pesos al galón de gasolina

Posteriormente, entre marzo y junio de 2025, la empresa quedó bajo la dirección de Diana Bustamante Rueda, cuya gestión fue breve en medio de la compleja situación financiera y operativa. Finalmente, en junio de 2025, Nelson Vásquez Torres asumió como cuarto agente interventor, y su reciente salida volvió a poner sobre la mesa la preocupación por la falta de continuidad administrativa.